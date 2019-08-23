"Готовится к атомной войне?": Зачем Германии 190 млн таблеток йода

На закупку обратил внимание в своем Telegram-канале Доктор Сосновский. По его словам, после выхода США из договора РСМД вполне возможно, что на территории Германии будут размещены новые ракеты с ядерными боеголовками.

"И это объясняет ситуацию", - пишет Сосновский, имея в виду закупку йода.

Германия ранее объявила о расширении запасов таблеток йода и предстоящей их закупке. Всего Берлин потратит на йод 8,4 миллиона евро, будет закуплено 190 миллионов таблеток. Это количество превышает существующие запасы Германии в четыре раза. Риск ядерной катастрофы в Германии связывают с атомными электростанциями, расположенными в соседних государствах, например, в Чехии.