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"Готовится к атомной войне?": Зачем Германии 190 млн таблеток йода
23 августа 2019, 12:24 • 118 • Политика
В Сети обратили внимание на информацию в западных СМИ о том, что правительство Германии закупило 190 млн таблеток йода. Согласно официально версии, страна сделала запасы на случай аварии на реакторах, однако пользователи предположили, что Берлин готовится к атомной войне.
На закупку обратил внимание в своем Telegram-канале Доктор Сосновский. По его словам, после выхода США из договора РСМД вполне возможно, что на территории Германии будут размещены новые ракеты с ядерными боеголовками.
"И это объясняет ситуацию", - пишет Сосновский, имея в виду закупку йода.
Германия ранее объявила о расширении запасов таблеток йода и предстоящей их закупке. Всего Берлин потратит на йод 8,4 миллиона евро, будет закуплено 190 миллионов таблеток. Это количество превышает существующие запасы Германии в четыре раза. Риск ядерной катастрофы в Германии связывают с атомными электростанциями, расположенными в соседних государствах, например, в Чехии.
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