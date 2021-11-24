"Готовит речь о паровозике Томасе": Daily Telegraph высмеяла Бориса Джонсона

После странного выступления британского премьера Бориса Джонсона с речью о Свинке Пеппе пресса продолжает над ним шутить.

Британские издания продолжают высмеивать речь премьера Бориса Джонсона о Свинке Пеппе. Газета Daily Telegraph опубликовала карикатуру, подписав ее следующим образом: "Борис делает резкий поворот. Он отказывается от Свинки Пеппы и готовит речь о Паровозике Томасе".

Ранее на встрече с бизнес-сообществом премьер-министр Британии Борис Джонсон не нашёл бумаги со своей речью и начал рассказывать о походе в тематический парк "Мир Свинки Пеппы".

"Кстати, вы все там должны побывать!" - заявил он.

При этом Джонсон отметил, что его впечатлили безопасные улицы парка и тишина. В целом понравилось спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя самих героев он назвал "немного стереотипными".

"Но мне там понравилось. "Мир Свинки Пеппы" - это моё место", - признался премьер-министр.