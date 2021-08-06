"Готовит общественное мнение к реформе": Эксперт оценил сибирскую инициативу Шойгу

Эксперт оценил сибирскую инициативу министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, руководитель военного ведомства может готовить общественное мнение к масштабной реформе.

Такое мнение высказал доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он прокомментировал предложение Шойгу перенести столицу в Сибирь и организовать в этом регионе несколько крупных городов, которые стали бы научно-техническими и экономическими центрами.

Перенджиев отметил, что в России образовался серьёзный дисбаланс, когда основные ресурсы и военные силы сосредоточены в Западном военном округе, а не в Центральном. Хотя с точки зрения безопасности лучше держать большую часть ресурсов и сил именно в ЦВО. Так проще их перераспределять между Западом, Югом и Дальним Востоком.

Заявление Шойгу необходимо воспринимать серьёзно. Оно подготавливает общественное мнение к такой реформе. С точки зрения защиты наших границ и органов управления правильнее было бы базировать их в центре страны,

- рассказал эксперт "Народным новостям".

С экономической точки зрения также выгодно концентрировать ресурсы в центре страны, а не в её западной части.