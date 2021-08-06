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"Готовит общественное мнение к реформе": Эксперт оценил сибирскую инициативу Шойгу
06 августа 2021, 21:50 • 196 • Политика
Эксперт оценил сибирскую инициативу министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, руководитель военного ведомства может готовить общественное мнение к масштабной реформе.
Такое мнение высказал доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он прокомментировал предложение Шойгу перенести столицу в Сибирь и организовать в этом регионе несколько крупных городов, которые стали бы научно-техническими и экономическими центрами.
Перенджиев отметил, что в России образовался серьёзный дисбаланс, когда основные ресурсы и военные силы сосредоточены в Западном военном округе, а не в Центральном. Хотя с точки зрения безопасности лучше держать большую часть ресурсов и сил именно в ЦВО. Так проще их перераспределять между Западом, Югом и Дальним Востоком.
- рассказал эксперт "Народным новостям".
С экономической точки зрения также выгодно концентрировать ресурсы в центре страны, а не в её западной части.
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