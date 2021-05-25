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"Готовимся освобождать Кубань": На Украине снова позарились на территорию России

25 мая 2021, 22:50  •  129 • Украина

Украинский депутат показал подготовку к "освобождению Кубани". В ответ ему посоветовали для начала освободить собственную страну от экскрементов.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал фото подготовки к "освобождению Кубани". Ранее политик назвал этот регион России "украинскими этническими землями".

Речь идёт о снимке, опубликованном на странице Гончаренко в Instagram. На фото он позирует вместе с тренером по боксу Гедой Мбатом на фоне манекена для отработки ударов.

Готовимся освобождать Кубань, - гласит подпись украинского парламентария под фотографией.

Когда выдвигаетесь, клоуны? - интересуется в комментариях andre2019lit.

Сперва освободите УКРАИНУ от всякого дерьма! - добавляет на украинском elena.sinenko.7.

Напомним, что украинские националисты уже давно зарятся на Кубань и мечтают захватить её, когда Россия ослабнет. Также в Киеве в разное время звучали заявки на захват Воронежа, Ростовской области и даже Кавказа.

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