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"Готовимся освобождать Кубань": На Украине снова позарились на территорию России
25 мая 2021, 22:50 • 129 • Украина
Украинский депутат показал подготовку к "освобождению Кубани". В ответ ему посоветовали для начала освободить собственную страну от экскрементов.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал фото подготовки к "освобождению Кубани". Ранее политик назвал этот регион России "украинскими этническими землями".
Речь идёт о снимке, опубликованном на странице Гончаренко в Instagram. На фото он позирует вместе с тренером по боксу Гедой Мбатом на фоне манекена для отработки ударов.
Готовимся освобождать Кубань, - гласит подпись украинского парламентария под фотографией.
Когда выдвигаетесь, клоуны? - интересуется в комментариях andre2019lit.
Сперва освободите УКРАИНУ от всякого дерьма! - добавляет на украинском elena.sinenko.7.
Напомним, что украинские националисты уже давно зарятся на Кубань и мечтают захватить её, когда Россия ослабнет. Также в Киеве в разное время звучали заявки на захват Воронежа, Ростовской области и даже Кавказа.
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