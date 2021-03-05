"Готовимся к голоду!": Депутат Рады констатировал провал команды Зеленского в борьбе с COVID-19

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива констатировал провал президента Украины Владимира Зеленского и его команды в борьбе с эпидемией COVID-19 в стране. "Готовимся к голоду!" - указал он на очевидное следствие принятых и непринятых мер.

На своей странице в Facebook Кива назвал действия команды Зеленского "саботажем и провалом". Он уточнил, что речь идёт о вакцинации населения. Из-за действий властей на Украине началась третья волна пандемии.

Следствием роста заболеваемости станут запреты, новые ограничения и новый локдаун. Кива добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и кабмин уже сейчас ведут к ним подготовку.

"Это окончательно убьёт средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!" - сказано в сообщении.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что наибольшее беспокойство по ситуации с коронавирусом вызывают три региона. Это Львовская, Николаевская и Винницкая области. Кроме того, в Закарпатской области загруженность "кислородных" коек превышает 65%. Это самый большой показатель по стране.

Степанов в эфире программы "Право на власть" добавил, что ещё три области в стране уже находятся в "красной" зоне эпиднебезопасности. Там действуют жёсткие ограничения. Это Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

По материалам портала "Страна.ua", в Житомире прошла акция протеста предпринимателей. Бизнесмены из этого города, а также из Чуднова, Андрушевки и Бердичева возле здания областной администрации потребовали разрешения работать во время введённых ограничений. Они пообещали соблюдать все необходимые карантинные нормы. Аналогичные акции прошли в Ивано-Франковске и в Черновцах.

За последние сутки на Украине выявлено свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19. 194 человека умерли. Всего за время пандемии заразились более 1,3 миллиона человек, а скончались от коронавируса и его осложнений почти 26,6 тысячи жителей.