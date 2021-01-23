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"Готова сопровождать": Поклонская назвала место в Крыму, которое бы первым делом показала Кравчуку
23 января 2021, 18:25 • 156 • Политика
Зампред Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала место в Крыму, которое бы в первую очередь показала первому президенту Украины Леониду Кравчуку. "Я готова сопровождать", - подчеркнула она.
В беседе с "РИА Новости" Поклонская прокомментировала слова Кравчука, признавшегося в желании посетить Крым. Она отметила: если экс-президент наберётся политического мужества, чтобы посетить полуостров, "то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы".
По словам депутата, в первую очередь она показала бы Кравчуку Северо-Крымский канал, который пересох стараниями украинских властей. А ещё устроила бы ему встречу с жителями полуострова "там, где ему захочется".
"Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности", - подчеркнула Поклонская.
Недавно Кравчук заявил о желании приехать в Крым. В интервью, данном телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос о том, не хочет ли он приехать в Крым и лично оценить обстановку на полуострове, Кравчук честно признался - хотел бы.
"Вы знаете, я бы хотел", - сказал он, отметив, однако, что сейчас ездит очень мало далеко.
Правда, позже он заявил, что его якобы неправильно поняли. По его словам, поездка в Крым могла бы вызвать сейчас "кривотолки и разговоры".
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