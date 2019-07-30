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"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русских силовиков ЦРУ

30 июля 2019, 16:24  •  38 • В мире
Полицейский Евгений Чистяков, которого в 2015 году приговорили к 13 годам колонии за госизмену, признался и даже подробно рассказал в СМИ, почему и как сдал русских силовиков ЦРУ. По его словам, он делал это для того, чтобы навредить российским властям, и "готов работать против этого правительства хоть с самим сатаной".
Дело о полицейском, который предал русских силовиков ЦРУ и активно работал на американцев, прогремело на всю страну в 2015-м. Тогда Евгения Чистякова приговорили к 13 годам строгого режима за государственную измену. Самое страшное, что он, судя по его недавнему интервью изданию "Meduza", и не раскаивается в содеянном.
Как выяснилось, полицейский умышленно пошел на сделку с ЦРУ и даже 10 дней настойчиво пытался выйти на связь с американцами. Пока его наконец не заметили. Деталей не раскрывает.
Задачу подмосковному стражу порядка в ЦРУ поставили однозначную: собирать информацию о силовых ведомствах России - МВД, ФСБ, Минобороны и Службе внешней разведки (СВР).
Если верить Чистякову, для него - простого полицейского - это оказалось легким делом.
"Я работал дежурным в отделе полиции. Там в сейфах хранятся планы обороны на случай нападения на отделы полиции, а также планы гражданской обороны на случай ЧС, планы охраны жизненно важных объектов, - рассказывает он о своем источнике информации. - Все они имеют гриф секретности".
При этом самое страшное, что Чистякова явно не смущает тот факт, что его же коллегам-силовикам грозила серьезная опасность.
"Они псы Путина и посвятили свою жизнь защите системы, которая угнетает русский народ, - объясняет Чистяков свою позицию, очевидно, считая предательство своих же нормальным для себя поступком: - Для меня они предатели, как и я для них".
От ответа на вопрос по оплате за свою информацию госизменщик ловко уходит, отмечая, что "вопрос цены есть у всех, и каждая информация ценится по-разному".
"Это могут быть и десятки тысяч, и миллионы рублей, - поясняет он, однако сколько именно платили ему, не говорит: - Сказать точно размер оплаты я не могу, но на жизнь хватало. Гораздо больше зарплаты в МВД".
При этом он уверяет, что пошел, мол, на предательство исключительно по политическим мотивам, не наживы ради.
"Моя цель - нанести ущерб именно правительству России, государству, ФСБ, ФСО и прочим службам, которые охраняют государственную и конституционную систему России, - уверяет Чистяков. - Скомпрометировать в незаконной деятельности".
По его мнению, это можно было сделать как раз с помощью американской разведки: якобы ЦРУ - это "единственная структура, которая способна реально бороться с российской властью".
При этом госизменщик уверяет: "Готов работать против этого правительства хоть с самим сатаной".
К слову, после того как подмосковного полицейского раскрыли, он попытался связаться с американскими "боссами". Но в ответ предателю было только глухое молчание и никакой помощи. И это наглядный урок каждому, кто вдруг решится предать Родину.

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