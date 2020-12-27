"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке

На своей странице в Facebook Пашинян сообщил: если народ примет такое решение, он готов уйти в отставку.

"Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", - сообщил он.

Он написал, что у оппозиции в Армении есть огромные возможности, при помощи которых можно сформировать народную поддержку. По мнению Пашиняна, главная претензия к нему - излишняя мягкость в принятии решений. Политик подчеркнул: он по-прежнему предан народу своей страны, но за кресло премьера не цепляется.

"Готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", - добавил Никол Пашинян.

В качестве решения проблемы управления страной он предложил провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.