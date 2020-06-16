"Готов по-мужски обсудить!": Плющенко вызвал Навального на разговор после его слов о Гном Гномыче

Алексей Навальный спровоцировал конфликт с фигуристом Евгением Плющенко. После едкого комментария блогера в Instagram спортсмен отреагировал эмоционально и пригласил оппонента на разговор.

Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром приняли участие в съёмках ролика, информирующего о грядущем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Видео, которое появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, поспешил прокомментировать Навальный.

Несчастный ребёнок, которому достались алчные, бессовестные родители, - написал он.

Фото: скриншот Instagram/plushenkoofficial

Фигурист не стал отмалчиваться и отреагировал на слова блогера в сторис. Он, в частности, признался, что ему стыдно жить в одной стране с Навальным.