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"Готов по-мужски обсудить!": Плющенко вызвал Навального на разговор после его слов о Гном Гномыче

16 июня 2020, 00:00  •  121 • Политика
Евгений Плющенко вызвал Алексея Навального на разговор после его слов о Гном Гномыче. Блогер оставил едкий комментарий под роликом в Instagram фигуриста, спортсмен не стал отмалчиваться в ответ. "Готов по-мужски обсудить!" - написал он.
Алексей Навальный спровоцировал конфликт с фигуристом Евгением Плющенко. После едкого комментария блогера в Instagram спортсмен отреагировал эмоционально и пригласил оппонента на разговор.
Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром приняли участие в съёмках ролика, информирующего о грядущем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Видео, которое появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, поспешил прокомментировать Навальный.
Несчастный ребёнок, которому достались алчные, бессовестные родители, - написал он.
Фото: скриншот Instagram/plushenkoofficial
Фигурист не стал отмалчиваться и отреагировал на слова блогера в сторис. Он, в частности, признался, что ему стыдно жить в одной стране с Навальным.
Если у тебя есть вопросы ко мне, готов по-мужски обсудить! Надеюсь, не зассышь? - написал Плющенко.

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