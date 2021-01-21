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"Госуслуги Москвы" под угрозой? Эксперты нашли "дыру" в защите
21 января 2021, 21:30 • 117 • Политика
Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость в приложении московских Госуслуг, позволяющую получить доступ к данным пользователя, зная лишь номер его телефона. Департамент информационных технологий Москвы опроверг наличие "дыры".
В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" нашли уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к личному кабинету любого пользователя по номеру его телефона. Об этом рассказал основатель компании Postuf Бекхан Гендаргеноевский.
Он отметил, что дыра в безопасности позволяла не только получить доступ к персональным данным пользователя, но и свободно менять их. По словам Гендаргеноевского, кардинально навредить человеку таким образом затруднительно, однако сильно потрепать ему нервы вполне возможно. Например, можно записать на человека несуществующее имущество или целую семью.
- приводит РБК слова эксперта.
Представитель Департамента информационных технологий Москвы не подтвердил информацию о наличии такой уязвимости. По его словам, получить доступ к личному кабинету в "Госуслугах Москвы" без пароля невозможно. В качестве подтверждения в департаменте попытались повторить метод, который использовали в Postuf, и он не сработал. Гендаргеноевский объяснил это тем, что дыра в безопасности была закрыта.
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