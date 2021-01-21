Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

"Госуслуги Москвы" под угрозой? Эксперты нашли "дыру" в защите

21 января 2021, 21:30  •  117 • Политика
Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость в приложении московских Госуслуг, позволяющую получить доступ к данным пользователя, зная лишь номер его телефона. Департамент информационных технологий Москвы опроверг наличие "дыры".
В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" нашли уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к личному кабинету любого пользователя по номеру его телефона. Об этом рассказал основатель компании Postuf Бекхан Гендаргеноевский.
Он отметил, что дыра в безопасности позволяла не только получить доступ к персональным данным пользователя, но и свободно менять их. По словам Гендаргеноевского, кардинально навредить человеку таким образом затруднительно, однако сильно потрепать ему нервы вполне возможно. Например, можно записать на человека несуществующее имущество или целую семью.
Причём для самого пользователя такие изменения могли остаться незаметными, потому что в системе не предусмотрены уведомления о внесении правок в аккаунте,
- приводит РБК слова эксперта.
Представитель Департамента информационных технологий Москвы не подтвердил информацию о наличии такой уязвимости. По его словам, получить доступ к личному кабинету в "Госуслугах Москвы" без пароля невозможно. В качестве подтверждения в департаменте попытались повторить метод, который использовали в Postuf, и он не сработал. Гендаргеноевский объяснил это тем, что дыра в безопасности была закрыта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.