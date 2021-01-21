"Госуслуги Москвы" под угрозой? Эксперты нашли "дыру" в защите

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" нашли уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к личному кабинету любого пользователя по номеру его телефона. Об этом рассказал основатель компании Postuf Бекхан Гендаргеноевский.

Он отметил, что дыра в безопасности позволяла не только получить доступ к персональным данным пользователя, но и свободно менять их. По словам Гендаргеноевского, кардинально навредить человеку таким образом затруднительно, однако сильно потрепать ему нервы вполне возможно. Например, можно записать на человека несуществующее имущество или целую семью.

Причём для самого пользователя такие изменения могли остаться незаметными, потому что в системе не предусмотрены уведомления о внесении правок в аккаунте,

- приводит РБК слова эксперта.

Представитель Департамента информационных технологий Москвы не подтвердил информацию о наличии такой уязвимости. По его словам, получить доступ к личному кабинету в "Госуслугах Москвы" без пароля невозможно. В качестве подтверждения в департаменте попытались повторить метод, который использовали в Postuf, и он не сработал. Гендаргеноевский объяснил это тем, что дыра в безопасности была закрыта.