"Государство просто разваливается": Политтехнолог указал на нестыковку с рейтингом элит

Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен представили рейтинг, составленный на основе индекса качества элит. На первом месте оказался Сингапур, на втором - Швейцария, замкнула тройку Германия. США разместились на пятом месте, а вот Россия разделила 23-24 позицию с Ботсваной.

Политтехнолог Марат Баширов считает, что такой рейтинг можно было спокойно разместить в рубрике "британские учёные доказали", поскольку исследование, с точки зрения научной ценности, "абсолютно глупое".

"Оно ничего из себя не представляет. Оно невалидное. Любой социолог, который исследует подобного рода вещи и создаёт рейтинги, использует более глубокую шкалу. Например, образование для элит, этот вопрос важен. Культурное наследие и защита исторической правды, исторических ценностей, они важны или нет? Важны, конечно. Вопросы, связанные, например, с преемственностью для элиты, тоже всегда важны. Но эти люди, они всё это опускают. Я вижу или просто некий политический заказ, или, знаете, часто университеты и подобного рода центры исследовательские, чтобы как-то засветиться перед спонсорами, проводят такие исследования - ради пиара", - предположил Баширов.

По словам политтехнолога, в таких случаях нанимаются маркетологи, ищутся темы, и университет продвигается на рынок - опубликованное исследование обсуждают, цитируют в СМИ.

"Только никакого отношения к оценке элит, пригодности их относительно управления в своих странах это не имеет. К примеру, США, которые на пятом месте, - у них откровенный кризис элит. Мы с вами это видим. Государство просто разваливается. На глазах оно дробится на те самые штаты, которые раньше были единой семьёй, как у нас СССР. А сейчас, вот, они разваливаются", - подчеркнул Баширов.