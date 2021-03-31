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"Государство проиграет": Эксперт рассказал, чем обернётся для Германии мораторий на "Северный поток"

31 марта 2021, 21:45  •  135 • Политика
Эксперт рассказал, чем обернётся для Германии введение моратория на строительство "Северного потока - 2". По его словам, если Берлин пойдёт на этот шаг, государство понесёт огромные потери и в конечном итоге проиграет.
Такое мнение высказал в среду заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя инициативу депутата бундестага Петера Байера, который предложил ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2".
По словам немецкого депутата, это необходимо сделать ради перезагрузки отношений с США.
Фролов же считает, что временный запрет на "Северный поток - 2" сулит Германии огромные убытки и не окупает дружбу с Вашингтоном.
Если вдруг будет наложен мораторий на проект "Северный поток - 2", то государство неизбежно проиграет, потому что в него вложены миллиарды евро. Эти миллиарды евро в большем кратном размере придётся выплачивать инвесторам, - пояснил эксперт Nation News.
Отметим, что президент США Джо Байден, придя к власти, продолжил политику своего предшественника, направленную на срыв строительства газопровода. СМИ сообщали о том, что Берлин и Вашингтон обсуждают компромиссный вариант - запуск "СП-2" при условии создания специального механизма, который будет блокировать газопровод в случае прекращения поставок газа через Украину. Однако официально Вашингтон по-прежнему придерживается прежнего плана - не допустить завершения строительства газопровода.

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