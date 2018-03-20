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"Государство почти отсутствует": Блокировка посольства РФ во время выборов похоронила мировой имидж Украины
20 марта 2018, 01:09 • 103 • Политика
Блокировка российского посольства в Киеве на время президентских выборов 2018 года сделала Украину клоуном в глазах мирового сообщества, считает политолог Валентин Гладких.
Политолог, эксперт общественной организации "Слово и дело" Валентин Гладких осудил блокировку участков для голосования на территории российских посольских учреждений на Украине во время российских президентских выборов 2018 года. По мнению Гладких, этим своим шагом его страна не достигла ничего, кроме демонстрации своего вопиющего неуважения к нормам международного права.
Если Украине были так поперек горла российские выборы на ее территории, считает политолог, ей надо было действовать иными методами. А именно - ей следовало разорвать дипломатические отношения с Россией, после чего Киев мог совершенно свободно закрыть все российские дипучреждения на своей территории, а значит и размещенные там участки для голосования.
Вместо этого радикального, но допустимого в рамках международного права шага, украинские власти предпочли устроить на подступах к российским дипломатическим учреждениям форменную клоунаду.
Подробней с позицией Гладких можно ознакомиться на YouTube-канале "Политнавигатора".
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