"Государство почти отсутствует": Блокировка посольства РФ во время выборов похоронила мировой имидж Украины

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Блокировка российского посольства в Киеве на время президентских выборов 2018 года сделала Украину клоуном в глазах мирового сообщества, считает политолог Валентин Гладких.

Политолог, эксперт общественной организации "Слово и дело" Валентин Гладких осудил блокировку участков для голосования на территории российских посольских учреждений на Украине во время российских президентских выборов 2018 года. По мнению Гладких, этим своим шагом его страна не достигла ничего, кроме демонстрации своего вопиющего неуважения к нормам международного права.

Если Украине были так поперек горла российские выборы на ее территории, считает политолог, ей надо было действовать иными методами. А именно - ей следовало разорвать дипломатические отношения с Россией, после чего Киев мог совершенно свободно закрыть все российские дипучреждения на своей территории, а значит и размещенные там участки для голосования.

Вместо этого радикального, но допустимого в рамках международного права шага, украинские власти предпочли устроить на подступах к российским дипломатическим учреждениям форменную клоунаду.

"Это выглядело очень некрасиво. И главное - это было нецелесообразно, потому что не дало никакого результата, кроме негативного - в который раз враги Украины получили возможность показать всему миру, смотрите, что тут происходит: государство практически отсутствует, пренебрегают всеми нормами и законами", - делает неприятный для своей страны вывод украинский политолог.

Подробней с позицией Гладких можно ознакомиться на YouTube-канале "Политнавигатора".