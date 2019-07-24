"Гостинцев" не оставили: Британцы забрали у украинцев боевое снаряжение для пловцов

Накануне совместных учений украинские эксперты выражали робкие надежды на то, что британцы привезли им "гостинцы" - боевое снаряжение для водолазных групп. Но эти ожидания не оправдались.

Как пишут украинские СМИ, после проведения маневров в Чёрном море британский спецназ погрузил барокамеру и индивидуальные системы жизнеобеспечения боевых пловцов на приземлившийся в Одессе самолёт A400 Atlas королевских ВВС, оставив украинских партнеров ни с чем.

Впрочем, вряд ли подводники Украины использовали бы британское оборудование по назначению. Западные страны-партнеры уже не раз поставляли в Незалезжную оружие и боеприпасы, но пока они пылятся на складах, так как ВСУ не имеет квалифицированных военных, чтобы использовать "подарки" по назначению.