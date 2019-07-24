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"Гостинцев" не оставили: Британцы забрали у украинцев боевое снаряжение для пловцов

24 июля 2019, 23:54  •  77 • В мире
Британский спецназ разочаровал украинских военных, не оставив им в дар боевое снаряжение для водолазных групп. После учений бойцы Королевской армии погрузили барокамеру и другие аппараты на транспортник ВВС и уплыли.
Накануне совместных учений украинские эксперты выражали робкие надежды на то, что британцы привезли им "гостинцы" - боевое снаряжение для водолазных групп. Но эти ожидания не оправдались.
Как пишут украинские СМИ, после проведения маневров в Чёрном море британский спецназ погрузил барокамеру и индивидуальные системы жизнеобеспечения боевых пловцов на приземлившийся в Одессе самолёт A400 Atlas королевских ВВС, оставив украинских партнеров ни с чем.
Впрочем, вряд ли подводники Украины использовали бы британское оборудование по назначению. Западные страны-партнеры уже не раз поставляли в Незалезжную оружие и боеприпасы, но пока они пылятся на складах, так как ВСУ не имеет квалифицированных военных, чтобы использовать "подарки" по назначению.

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