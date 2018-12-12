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"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
12 декабря 2018, 09:24 • 349 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил о "войне", комментируя инцидент в Керченском проливе. В интервью Fox News глава Незалежной сказал: "Господин Путин, это война". Как отмечают пользователи в комментариях, Порошенко явно не поскупился на громкие заявления для американских СМИ.
Соответствующее видео он разместил в Facebook. Он отмечает, что якобы действия российских пограничников Украина расценивает однозначно — как "агрессию".
Однако, напомним, что несмотря на все громкие заявления и высказывания Порошенко о "войне", официального объявления войны не было. Впрочем, Порошенко это не остановило, так как в своем интервью он говорит:
"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война". И добавляет, мол, это не шутка.
Напомним, 25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу России. Несколько часов они опасно маневрировали и наотрез отказываясь выполнять законные требования российских пограничников.
В итоге нарушители были задержаны. Сообщалось, что три человека получили легкие ранения. А всего на борту было 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. В тот же день они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.
После этого Украина тут же обвинила Россию в «агрессии», а Порошенко ввел военное положение в 10 областях Незалежной.
Отметим, что такой режим существенно ограничивает конституционные права и свободы украинцев, а также ограничивает их участие в выборах. Кроме того имущество граждан может быть изъято на нужды армии.
Москва заявила, что данный инцидент — не что иное, как спланированная провокация, сделанная в преддверии выборов президента на Украине.
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