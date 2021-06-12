"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ

Глава России Владимир Путин заставил американского журналиста выслушать ответ на провокационный вопрос "Господин президент, вы - убийца?". Свою речь глава государства начал со смеха и фразы "послушайте меня".

Президент России Владимир Путин признался, что неоднократно слышал в свой адрес обвинения в том, что он якобы является "убийцей". Об этом глава государства рассказал в большом интервью телеканалу NBC, которое он дал в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом.

Журналист прямо задал вопрос Путину: "Господин президент, вы - убийца?" Речь идёт об отсылке к скандальному интервью Байдена, в котором американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей".

Вопрос рассмешил Путина, однако он дал подробный ответ. Президент привык к атакам со всех сторон, поэтому подобные обвинения его не удивляют. При этом на международной арене приходится постоянно спорить с партнёрами и оппонентами.

Но особенно много неприятных обвинений Путину довелось услышать во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе.

"Я всегда действовал в интересах российского государства и русского народа. А различные ярлыки - это не то, по поводу чего стоит даже слегка переживать", - пояснил он.

Как ранее сообщил сайту 360tv.ru политолог Андрей Кортунов, в рамках саммита 16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден обсудят традиционную повестку дня.

В первый блок вопросов должны войти контроль за вооружением и стратегическая стабильность. Второй блок посвятят региональным кризисам.

Особняком стоят проблемы Украины и Белоруссии. Кортунов считает, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды по данным вопросам, поэтому не стоит рассчитывать на договорённости по всем пунктам.