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"Господи, спаси Украину": Депутат назвал два сценария для Зеленского
02 февраля 2022, 12:45 • 212 • Политика
Украинский депутат Илья Кива назвал два сценария развития событий на Украине. По мнению оппозиционного политика, президент страны Владимир Зеленский уже выбрал один из них.
По словам Ильи Кивы, для Зеленского и его труппы "95 квартал", называющих себя сегодня властью в стране, осталось лишь два сценария сохранить всё награбленное и избежать наказания. Первый вариант предполагает сложение Зеленским с себя полномочий президента, роспуск парламента и мирный уход с последующими торгами за гарантии спокойной жизни. Второй вариант видится сегодня Зеленскому более очевидным. Для этого нужно совершить провокацию в Донбассе.
При втором варианте развития событий Зеленскому потребуется помощь иностранных спецслужб, имеющих большой опыт решения похожих задач на Востоке. Эти провокационные действия могут спровоцировать Россию на жёсткий ответ, и тогда Украина превратится в кровавую баню. А сам Зеленский получит возможность бежать в Великобританию поближе к своему имуществу, которое заметно увеличилось за последние пару лет. В Лондоне Зеленский будет главной правительства в изгнании. Такой путь проходили многие опальные лидеры.
"По-моему, Зеленский выбрал второй вариант. Господи, спаси Украину", - пишет Илья Кива в своём Telegram-канале.
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