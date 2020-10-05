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"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 02:35 • 88 • Политика
Янки попытались похоронить русский истребитель с возгласом "Господи, это же шурупы!", но провалили задачу. В России объяснили, что даже на шурупах Су-57 остаётся надёжнее американской техники.
Заявления о "шурупах" послышались из-за границы после того, как Первый канал показал уникальные кадры, снятые с крыла истребителя во время полёта. Американские интернет-пользователи разглядели элементы крепления крыла с крестообразной выемкой, напоминающие шурупы. После этого из-за океана посыпались шутки про русских, которых санкции оставили без заклёпок, и теперь они крепят крыло самолёта обычными шурупами.
Российские пользователи в ответ заявили, что американские самолёты рассыпаются, даже несмотря на хвалёные заклёпки, а русская техника продолжает служить долго и исправно. Некоторые предположили, что это специальные винты, делающие конструкцию разборной.
По словам специалистов, если российский самолёт и можно критиковать, то не за "шурупы", а за комплектующие, которые производятся за границей. Военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец напомнил, что Су-57 нельзя назвать чисто русской разработкой. "Мозги" самолёта наполовину принадлежат Индии, некоторые другие элементы предоставили партнёры из Китая. В обмен Пекин попросил доступ к российским передовым технологиям. В частности, как полагает Баранец, новейшая китайская противоспутниковая система, которая так напугала американцев, была создана с оглядкой на российский аналог.
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