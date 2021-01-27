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"Господа хорошие, останавливаться не надо!": Намёк Путина на Давосском форуме считал политолог
27 января 2021, 21:25 • 152 • Политика
Намёк Владимира Путина на Давосском форуме считал политолог Никита Масленников. Он не исключил, что, говоря о росте угрозы применения военной силы под надуманным предлогом, президент РФ непрямо обращался к Вашингтону с призывом взаимно развивать разоруженческую повестку: "Господа хорошие, останавливаться не надо!".
Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал заявление российского лидера о нарастании градуса пропагандистской риторики. На это Владимир Путин обратил внимание в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Он предупредил, что те страны, которые не согласны с ролью послушных сателлитов крупных держав, в дальнейшем могут начать подвергаться ещё большему давлению. Подобная игра без правил между тем повышает риски применения военной силы под надуманным предлогом.
Масленников в интервью для Царьграда выразил мнение по поводу того, к кому именно могло быть обращено это высказывание. Эксперт считает, что оно скорее служит всеобщим посылом.
Он добавил, что такая ситуация зачастую провоцирует быстрые и простые, на первый взгляд, решения в некоторых странах: мол, давайте отнимем у соседа или придумаем некоего общего врага.
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