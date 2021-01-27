"Господа хорошие, останавливаться не надо!": Намёк Путина на Давосском форуме считал политолог

Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал заявление российского лидера о нарастании градуса пропагандистской риторики. На это Владимир Путин обратил внимание в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Он предупредил, что те страны, которые не согласны с ролью послушных сателлитов крупных держав, в дальнейшем могут начать подвергаться ещё большему давлению. Подобная игра без правил между тем повышает риски применения военной силы под надуманным предлогом.

Масленников в интервью для Царьграда выразил мнение по поводу того, к кому именно могло быть обращено это высказывание. Эксперт считает, что оно скорее служит всеобщим посылом.

Я думаю, президент прежде всего имеет в виду некоторую общую атмосферу резкого национального эгоизма в условиях пандемии, сильного ослабления плотности международного сотрудничества. А в этих условиях, естественно, усиливается потенциал разного рода конфликтных ситуаций. В этой связи важно учесть и предупреждение генерального секретаря ООН о том, что в мире может усугубиться глобальное неравенство между странами: одни имеют вакцину от коронавируса, другие - нет, - обратил внимание эксперт.

Он добавил, что такая ситуация зачастую провоцирует быстрые и простые, на первый взгляд, решения в некоторых странах: мол, давайте отнимем у соседа или придумаем некоего общего врага.