"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций

Грузины бурно радуются в соцсетях – причиной тому стали слова Владимира Путина. Ранее на предложение Госдумы ввести экономические санкции в отношении Грузии, где прошли русофобские демонстрации, он ответил отказом. Причем объяснил свое решение тем, что уважает грузинский народ.

Хотя документ находится на рассмотрении правительства, защита со стороны президента России явно вдохновила грузин.

"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", – цитирует комментарий пользователя Eka Gvelesiani РИА Новости.

К этому присоединились и другие пользователи.

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", – признает ან. არადელი.

"Я точно знал, что он это скажет", – уверяет Kakha Mujirishvili.

"Понял человек, что Габуния - не Грузия", – пишет Nina Nina.