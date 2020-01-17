"Госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга": СМИ узнали о числе пострадавших военных США после "жёсткой" мести Ирана

Об этом, в частности, пишет издание Defense One со ссылкой на военные источники в США, отмечая, что это только пострадавшие, об убитых речь не идет. При этом изначально сообщалось, что во время атаки никто не пострадал. "Никаких потерь, никаких дружественных потерь, будь то США или коалиция", - утверждали после атаки высокопоставленные военные чиновники США.

При этом военные союзной коалиции, базировавшиеся на американской базе в Ираке, были передислоцированы в другие регионы после ракетного обстрела со стороны Ирана. Как признаются журналистам датские и американские армейцы, они едва могут оправиться от тех тяжёлых мгновений. Датчанам, в частности, потребовалась помощь психологов.

Авиабаза "Айн-аль-Асад", расположенная на западе Ирака, на которой размещаются военнослужащие США, подверглась обстрелу баллистическими ракетами. По имеющимся данным, одновременно была атакована и американская база в Эрбиле. "Началась жестокая месть", - пишут СМИ Ирана.