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"Госпитализировали в кардиологию": Президент Сербии неожиданно попал в больницу

18 ноября 2019, 07:09  •  8 • В мире
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали. Первое лицо государства попало в больницу из-за проблем с сердцем, пишет РИА Новости.
О проблемах со здоровьем президент Сербии Александра Вучича стало известно утром 16 ноября. Главу государства перевезли в больницу поздним вечером накануне. Александра Вучича доставили в Военно-медицинскую академию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный секретариат президента Сербии.
Сначала появилась предварительная информация, что президенту стало плохо с сердцем. Позже она подтвердилась: Вучича госпитализировали из-за кардиоваскулярных проблем. В каком состоянии сейчас президент Сербии, пока неизвестно.
Александр Вучич руководит страной с июня 2017 года. В последний раз российские СМИ писали о сербском президенте в начале ноября. Тогда стало известно о том, что сербский лидер Александр Вучич рассказал журналистам, что местные власти пока не собираются приобретать в России систему ПВО С-400. Причина проста: на эту покупку у них нет денег.

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