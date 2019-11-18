|
"Госпитализировали в кардиологию": Президент Сербии неожиданно попал в больницу
18 ноября 2019, 07:09 • 8 • В мире
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали. Первое лицо государства попало в больницу из-за проблем с сердцем, пишет РИА Новости.
О проблемах со здоровьем президент Сербии Александра Вучича стало известно утром 16 ноября. Главу государства перевезли в больницу поздним вечером накануне. Александра Вучича доставили в Военно-медицинскую академию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный секретариат президента Сербии.
Сначала появилась предварительная информация, что президенту стало плохо с сердцем. Позже она подтвердилась: Вучича госпитализировали из-за кардиоваскулярных проблем. В каком состоянии сейчас президент Сербии, пока неизвестно.
Александр Вучич руководит страной с июня 2017 года. В последний раз российские СМИ писали о сербском президенте в начале ноября. Тогда стало известно о том, что сербский лидер Александр Вучич рассказал журналистам, что местные власти пока не собираются приобретать в России систему ПВО С-400. Причина проста: на эту покупку у них нет денег.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 01:54
|
17 ноября 2019, 05:09
|
15 ноября 2019, 01:09
|
13 ноября 2019, 10:09
|
12 ноября 2019, 07:54
|
12 ноября 2019, 04:39
|
16 ноября 2019, 06:24