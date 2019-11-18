"Госпитализировали в кардиологию": Президент Сербии неожиданно попал в больницу

О проблемах со здоровьем президент Сербии Александра Вучича стало известно утром 16 ноября. Главу государства перевезли в больницу поздним вечером накануне. Александра Вучича доставили в Военно-медицинскую академию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный секретариат президента Сербии.

Сначала появилась предварительная информация, что президенту стало плохо с сердцем. Позже она подтвердилась: Вучича госпитализировали из-за кардиоваскулярных проблем. В каком состоянии сейчас президент Сербии, пока неизвестно.

Александр Вучич руководит страной с июня 2017 года. В последний раз российские СМИ писали о сербском президенте в начале ноября. Тогда стало известно о том, что сербский лидер Александр Вучич рассказал журналистам, что местные власти пока не собираются приобретать в России систему ПВО С-400. Причина проста: на эту покупку у них нет денег.