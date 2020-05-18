"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки

Философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью заявил, что "в России был предотвращён госпереворот". В результате олигархи и "медведевские" члены правительства остались не у дел, высказал своё мнение эксперт.

Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.

"В декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - озвучил своё мнение в интервью, данному изданию "Бизнес Online", Виталий Аверьянов, добавив, что "перелом налицо".

По мнению философа, "похоже на то, что предотвращён государственный переворот", который, как считает эксперт, "не просто намечался, а уже осуществлялся в ползучей форме, исподтишка".

Перечисляя очевидные знаки этого события, писатель указал на "ставшее бичом Российского государства неисполнение указов и установок президента, подтачивание доверия к нему". По словам Аверьянова, это особенно ярко было продемонстрировано на примере пенсионной реформы.

Но об окончательном "разгроме" "заговорщиков" философ пока говорить не торопится, обратив внимание на то, что в нашей стране "борьба элит не закончена", а только "вступает в острую фазу".