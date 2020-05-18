Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / Политика

"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки

18 мая 2020, 13:55  •  60 • Политика
Философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью заявил о том, что в России был "предотвращён государственный переворот", который "не просто намечался, а уже осуществлялся в ползучей форме, исподтишка". При этом эксперт указал на очевидные знаки - "ставшее бичом Российского государства неисполнение указов и установок президента".
Философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью заявил, что "в России был предотвращён госпереворот". В результате олигархи и "медведевские" члены правительства остались не у дел, высказал своё мнение эксперт.
Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.
"В декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - озвучил своё мнение в интервью, данному изданию "Бизнес Online", Виталий Аверьянов, добавив, что "перелом налицо".
По мнению философа, "похоже на то, что предотвращён государственный переворот", который, как считает эксперт, "не просто намечался, а уже осуществлялся в ползучей форме, исподтишка".
Перечисляя очевидные знаки этого события, писатель указал на "ставшее бичом Российского государства неисполнение указов и установок президента, подтачивание доверия к нему". По словам Аверьянова, это особенно ярко было продемонстрировано на примере пенсионной реформы.
Но об окончательном "разгроме" "заговорщиков" философ пока говорить не торопится, обратив внимание на то, что в нашей стране "борьба элит не закончена", а только "вступает в острую фазу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
18 мая 2020, 11:55
В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось
18 мая 2020, 07:55
Прага развивает антироссийскую линию? РФ могут отстранить от строительства АЭС в Чехии - источник
18 мая 2020, 07:55
"Россия - это отдельная цивилизация": Путин определил дальнейший путь развития страны
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.