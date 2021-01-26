"Госпереворот на Украине начинался так же": Экс-глава "Беркута" нашёл параллели с Россией

Сенатор от Севастополя, экс-командир севастопольского "Беркута" Сергей Колбин сравнил прошедшие 23 января в России митинги с событиями 2014 года на Украине.

В беседе с корреспондентом канала Царьград он пояснил, что, будучи бывшим сотрудником спецподразделения, всегда отслеживает и анализирует такие мероприятия. Эксперт добавил, что лично наблюдал не одну "цветную революцию".

Он обратил внимание, что ещё даже до того как начались незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, ход событий было предугадать совсем несложно.

Государственный переворот на Украине начинался так же, по той же самой схеме. Небольшая группа граждан выходит на несанкционированный митинг, позитивной повестки у них нет, протестовать законными способами они отказываются. Большинство жителей на самом деле не хотят поддерживать протесты этой группы. Полиция выполняет свои обязанности по охране общественного порядка. Но заокеанским кураторам нужны провокации с целью расчеловечения стражей порядка. На Украине это сработало. Такого государства фактически больше нет. Это уже признают и сами украинцы, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Сенатор, кроме того, раскрыл ключевой приём цветных революций, который применялся и после митингов в России. Он также направлен в первую очередь против силовиков.