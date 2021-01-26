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"Госпереворот на Украине начинался так же": Экс-глава "Беркута" нашёл параллели с Россией
26 января 2021, 22:30 • 140 • Политика
Экс-глава севастопольского "Беркута" Сергей Колбин нашёл параллели между киевским майданом и митингами в России: "Госпереворот на Украине начинался так же". Он раскрыл ключевой приём "цветных революций".
Сенатор от Севастополя, экс-командир севастопольского "Беркута" Сергей Колбин сравнил прошедшие 23 января в России митинги с событиями 2014 года на Украине.
В беседе с корреспондентом канала Царьград он пояснил, что, будучи бывшим сотрудником спецподразделения, всегда отслеживает и анализирует такие мероприятия. Эксперт добавил, что лично наблюдал не одну "цветную революцию".
Он обратил внимание, что ещё даже до того как начались незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, ход событий было предугадать совсем несложно.
Сенатор, кроме того, раскрыл ключевой приём цветных революций, который применялся и после митингов в России. Он также направлен в первую очередь против силовиков.
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