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"Госдеп на страже прав извращенцев": США планируют наказать свою грузинскую колонию

14 июля 2021, 13:40  •  133 • Политика
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс не исключил возможности введения санкций против Грузии. Закавказская республика может быть наказана своими хозяевами за... "нарушение прав" сообщества извращенцев.
Отвечая на вопросы журналистов, американский чиновник заявил, что США "располагают набором средств для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав человека, насилию в мире", в число которых входят санкции против государств, где эти права нарушаются. В данном случае имелась в виду полностью подконтрольная заокеанским "партнёрам" Грузия, где на прошлой неделе, 5 июля, был сорван первый официально разрешённый властями гей-парад, шествие сексуальных извращенцев и их сторонников по центру древнего православного города Тбилиси.
Срыв постыдного для каждого уважающего себя грузина мероприятия произошёл по причине активного противодействия со стороны Грузинской Церкви, проводившей многодневные молебны у стен органов власти, и многотысячной консервативной общественности, крайне жёстко выступившей против активистов и вставших на их сторону представителей либеральных СМИ. Дело дошло до рукоприкладства, и несколько извращенцев и их пособников пострадали. Ситуацию в Грузии комментирует руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Абсолютное большинство грузин являются верующими, консервативно настроенными людьми, для которых публичные проявления не только нетрадиционной сексуальной ориентации, но и просто половой распущенности являются подлинным позором. Именно поэтому попытки проведения так называемых гей-парадов уже не в первый раз встречают активное сопротивление как со стороны Грузинской Церкви, так и со стороны широких масс населения.
Эксперт подчеркнул, что с 1990-х годов Грузия не является суверенным государством, по сути, являясь колонией как Евросоюза, так и США. Именно в западном совместном ведении находится как внешняя, так и внутренняя политика этой постсоветской закавказской республики. И в некоторой степени в этом вина самих её граждан: "Даже самые пророссийски настроенные грузины искренне убеждены: Абхазия и "Цхинвальский регион" (Южная Осетия) - это их "исконные территории, оккупированные Россией". А потому ради их возвращения будто бы можно пожертвовать остатками суверенитета и пустить в Грузию войска НАТО. Лишь бы они помогли "освободить Сухуми и Цхинвали", - отмечает Тюренков.
Но последние события в Тбилиси способны отрезвить значительную часть грузинской общественности. "Грузины должны понять, что отнюдь не Россия покушается на их суверенитет и многовековые ценности, а их западные партнёры, на деле являющиеся хозяевами", - подчеркнул руководитель идеологического отдела Царьграда.
По мнению эксперта, только здравые православно-патриотические силы Грузии, в том числе новая политическая сила - общественное движение "Эри" во главе с многолетним другом Первого русского телеканала Царьград, тбилисским православным предпринимателем и общественным деятелем Леваном Васадзе, способны избавить эту православную страну от внешнего управления и наладить братские отношения с Россией. "И как бы ни было неприятно для простых грузин, надо признать, западные санкции этому могут только поспособствовать", - заключил Михаил Тюренков.

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