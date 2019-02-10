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"Горжусь тем, что я русский": Мэр Риги Ушаков рассказал, за что его критикуют и поддерживают

10 февраля 2019, 06:54  •  80 • Политика
В Риге проходит митинг в поддержку мэра Нила Ушакова, которого власти обвиняют в коррупции. "Я горжусь тем, что я русский, и я люблю свой родной язык", - сказал он на выступлении перед собравшимися. За такую позицию его многие поддерживают, но многие и критикуют, отметил политик.
Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит на Ратушной площади в центре латвийской столицы. Градоначальник выступил перед людьми с речью, в которой заявил, что гордится тем, что он русский, и пообещал и дальше защищать интересы как латышей, так и русских.
В январе у политика прошли обыски. По словам городских депутатов, Ушакова обвиняют в коррупции при закупке трамваев для Риги. В этой связи несколько тысяч люди собрались на Ратушной площади, чтобы выразить поддержку мэру столицы.
Выступая перед собравшимися, Ушаков сказал, что является русским по национальности, и его родной язык тоже русский. При этом он женат на латышке, а их общий ребенок свободно говорит на обоих языках. Мэр добавил, что ему больно видеть, как из-за грязных интересов политиков в городе происходят конфликты между русскими и латышами. Ушаков пообещал, что и дальше будет отстаивать интересы как русских, так и латышей.
"Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают... Я горжусь тем, что я русский, и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию", - сказал Ушаков, обращаясь к людям.

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