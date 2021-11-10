"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"

Инсайд из Донбасса о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) горячей фазы военного конфликта подтвердился сразу из нескольких источников. "Эксперты на Украине тоже считают, что Зеленский решится на вторжение на Донбасс", - пишет политтехнолог Марат Баширов.

Речь идёт об инсайде Telegram-канала "Легитимный" от 18 октября – в нём сообщалось о том, что по данным компетентного источника, в администрации президента Украины Владимира Зеленского "уже все говорят, что ближе к зиме на Донбассе начнётся горячая фаза".

"На СНБО уже обсуждали этот сценарий и Зеленский дал указание армии и силовикам готовится", - сказано в сообщении.

Сейчас авторы канала отмечают, что теперь ещё один информатор подтвердил данные о подготовке горячей фазы. Причины две – "дипломатия зашла в максимальный тупик, терпение у многих крупных игроков на исходе, а следовательно, война - это лучший способ перезагрузить переговорный кейс (обнулив его)", а второй – "внутренний кейс проблем у Зе-власти".

По данным Марата Баширова, "эксперты на Украине тоже считают, что Зеленский решится на вторжение на Донбасс".

Кроме того, косвенным подтверждением является и заявление Минобороны России, в котором указано, что в проводимых США международных учениях в Чёрном море планируется задействование контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, что отображает "налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".