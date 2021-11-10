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"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"

10 ноября 2021, 14:40  •  545 • Политика
Инсайд из Донбасса о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) горячей фазы военного конфликта подтвердился сразу из нескольких источников. "Эксперты на Украине тоже считают, что Зеленский решится на вторжение на Донбасс", - пишет политтехнолог Марат Баширов.
Речь идёт об инсайде Telegram-канала "Легитимный" от 18 октября – в нём сообщалось о том, что по данным компетентного источника, в администрации президента Украины Владимира Зеленского "уже все говорят, что ближе к зиме на Донбассе начнётся горячая фаза".
"На СНБО уже обсуждали этот сценарий и Зеленский дал указание армии и силовикам готовится", - сказано в сообщении.
Сейчас авторы канала отмечают, что теперь ещё один информатор подтвердил данные о подготовке горячей фазы. Причины две – "дипломатия зашла в максимальный тупик, терпение у многих крупных игроков на исходе, а следовательно, война - это лучший способ перезагрузить переговорный кейс (обнулив его)", а второй – "внутренний кейс проблем у Зе-власти".
По данным Марата Баширова, "эксперты на Украине тоже считают, что Зеленский решится на вторжение на Донбасс".
Кроме того, косвенным подтверждением является и заявление Минобороны России, в котором указано, что в проводимых США международных учениях в Чёрном море планируется задействование контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, что отображает "налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

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