"Горячая" осень Зеленского: Излюбленная схема Киева в действии • 15 • Украина

На Украине готовились к тому, что осенью случатся некоторые тревожные для власти события. Националисты обещали, что соберут своих сторонников и устроят президенту Владимиру Зеленскому «горячую» осень. К тому же, недовольство внутри страны нарастает. Ежегодно тарифы растут, а власти нарочно создают невыносимые условия для собственного населения. Предполагалось, что украинцы могут всё-таки вновь выйти на митинги под государственные здания с требованиями к украинским властям. Но этого не произошло, несмотря на то, что условия лишь ухудшаются: энергетический и экономический кризисы лишь усугубляются.



Впрочем, «горячая» осень всё-таки случилась. Но не в Киеве, где, по идее, должны были маршировать радикалы и требовать освобождения своих единомышленников, и даже рядовые украинцы не требуют от властей начать выполнять свои прямые обязанности. Нет. Ничего этого не случилось. Зато произошло обострение в Донбассе.



Украинские власти решили пойти проверенным путём. Его можно охарактеризовать всего одним предложением — «война всё спишет». Банально, примитивно, но результативно. Подобным образом действовали предыдущие украинские власти, а нынешние лишь пользуются опытом своих предшественников.



Причём действия никак не отличаются. Всё строится на одних и тех же методичках — подмена понятий и ложь. Вместо захвата в плен наблюдателя СЦКК Андрея Косяка — пленение «разведчика», который «маскировался под наблюдателя СЦКК». Сначала с гордостью объявляют о применении турецких беспилотников «Байрактар», но после того, как получили негативную реакцию — дают заднюю и отнекиваются. Вместо захвата населённого пункта ДНР — «гуманитарная миссия по просьбе местного населения». Вместо агрессивных действий — «война за мир».



И всё это официальные заявления, которые выступают прикрытием реальности. Неофициально – радость от возобновления боевых действий. А вместе с обострением на фронте подключение ботоферм, которые начинают «работать» в комментариях под информацией о происходящем в зоне боевых действий. Всё это слишком предсказуемо. Всё вышеперечисленное уже встречалось во время предыдущих активных фаз конфликта. Хотя сейчас и нет полномасштабных боевых действий, но всё же Киев уже включился по полной.



Украина, осознавая собственную безнаказанность и поддержку со стороны США, пошла на агрессию. Дурным тоном будет в очередной раз напоминать о Минских соглашениях. Но да, Киев снова потоптался на известном документе, подписанном в белорусской столице. Поэтому вновь летят в большом количестве снаряды запрещенных калибров, в небе парят беспилотники, которых не должно быть, а к линии соприкосновения стягивают вооружение, которое передали США «для обороны» Киеву. Очевидно, что Украина не собирается летальное оружие использовать для собственной защиты. Донбасс не нападает на ВСУ. Думаю, это всем понятно.



Впрочем, Европа уже продемонстрировала свою позицию, когда устами лидеров осудила Украину, поэтому пришлось частично дать заднюю. Но ведь есть США. Без политической поддержки из Вашингтона Киев ни за что не пошёл бы на обострение в Донбассе.



И вот уже на Украине понемногу забывают об оффшорном скандале, тарифы обсуждать уже не с руки, а националисты заняты пережевыванием очередных «побед» в Донбассе и готовятся к отправке на фронт. Всё. Желаемого результата добились. На время получилось переключить внимание аудитории на войну.



И снова, и снова, и снова это срабатывает. Как часы. Проверенная схема вновь подтвердила свою эффективность. Только теперь ей пользуется не «партия войны», а те самые «миротворцы», которые обещали прекратить воевать с республиками Донбасса. А выходит, что готовят войну вместо мира, потому что в данных обстоятельствах боевые действия выгодны руководству страны. Надолго ли Киеву удастся отвлекать внимание собственного населения боевыми действиями?

На Украине готовились к тому, что осенью случатся некоторые тревожные для власти события. Националисты обещали, что соберут своих сторонников и устроят президенту Владимиру Зеленскому «горячую» осень. К тому же, недовольство внутри страны нарастает. Ежегодно тарифы растут, а власти нарочно создают невыносимые условия для собственного населения. Предполагалось, что украинцы могут всё-таки вновь выйти на митинги под государственные здания с требованиями к украинским властям. Но этого не произошло, несмотря на то, что условия лишь ухудшаются: энергетический и экономический кризисы лишь усугубляются.Впрочем, «горячая» осень всё-таки случилась. Но не в Киеве, где, по идее, должны были маршировать радикалы и требовать освобождения своих единомышленников, и даже рядовые украинцы не требуют от властей начать выполнять свои прямые обязанности. Нет. Ничего этого не случилось. Зато произошло обострение в Донбассе.Украинские власти решили пойти проверенным путём. Его можно охарактеризовать всего одним предложением — «война всё спишет». Банально, примитивно, но результативно. Подобным образом действовали предыдущие украинские власти, а нынешние лишь пользуются опытом своих предшественников.Причём действия никак не отличаются. Всё строится на одних и тех же методичках — подмена понятий и ложь. Вместо захвата в плен наблюдателя СЦКК Андрея Косяка — пленение «разведчика», который «маскировался под наблюдателя СЦКК». Сначала с гордостью объявляют о применении турецких беспилотников «Байрактар», но после того, как получили негативную реакцию — дают заднюю и отнекиваются. Вместо захвата населённого пункта ДНР — «гуманитарная миссия по просьбе местного населения». Вместо агрессивных действий — «война за мир».И всё это официальные заявления, которые выступают прикрытием реальности. Неофициально – радость от возобновления боевых действий. А вместе с обострением на фронте подключение ботоферм, которые начинают «работать» в комментариях под информацией о происходящем в зоне боевых действий. Всё это слишком предсказуемо. Всё вышеперечисленное уже встречалось во время предыдущих активных фаз конфликта. Хотя сейчас и нет полномасштабных боевых действий, но всё же Киев уже включился по полной.Украина, осознавая собственную безнаказанность и поддержку со стороны США, пошла на агрессию. Дурным тоном будет в очередной раз напоминать о Минских соглашениях. Но да, Киев снова потоптался на известном документе, подписанном в белорусской столице. Поэтому вновь летят в большом количестве снаряды запрещенных калибров, в небе парят беспилотники, которых не должно быть, а к линии соприкосновения стягивают вооружение, которое передали США «для обороны» Киеву. Очевидно, что Украина не собирается летальное оружие использовать для собственной защиты. Донбасс не нападает на ВСУ. Думаю, это всем понятно.Впрочем, Европа уже продемонстрировала свою позицию, когда устами лидеров осудила Украину, поэтому пришлось частично дать заднюю. Но ведь есть США. Без политической поддержки из Вашингтона Киев ни за что не пошёл бы на обострение в Донбассе.И вот уже на Украине понемногу забывают об оффшорном скандале, тарифы обсуждать уже не с руки, а националисты заняты пережевыванием очередных «побед» в Донбассе и готовятся к отправке на фронт. Всё. Желаемого результата добились. На время получилось переключить внимание аудитории на войну.И снова, и снова, и снова это срабатывает. Как часы. Проверенная схема вновь подтвердила свою эффективность. Только теперь ей пользуется не «партия войны», а те самые «миротворцы», которые обещали прекратить воевать с республиками Донбасса. А выходит, что готовят войну вместо мира, потому что в данных обстоятельствах боевые действия выгодны руководству страны. Надолго ли Киеву удастся отвлекать внимание собственного населения боевыми действиями? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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