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"Горы трупов должны были быть. Но": Сатановский назвал самое безопасное для Навального место
19 сентября 2020, 19:55 • 58 • Политика
Политолог Евгений Сатановский назвал самое безопасное место для "отравленного" блогера Алексея Навального. Эксперт напомнил о том, что по итогам этой истории "горы трупов должны были быть. Но…"
В своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" Сатановский отметил примечательные моменты в истории с Навальным. По словам политолога, для Запада остаётся абсолютно нормальным тот факт, что соратники Навального вывезли в Германию бутылку якобы со следами боевого отравляющего вещества.
"Почему при этом не погиб никто, вопрос интересный. Но отвечать на него никто не будет", - подчеркнул он.
"Это ж, вообще-то, "Новичок"! Смертельный яд!!! Боевое отравляющее вещество... Горы трупов должны были быть. Но ни фига подобного не происходит", - добавил Сатановский.
Эксперт отмечает, что все представленные соратниками Навального якобы факты наводят на мысль о том, что не исключена версия, при которой они сами всё подставили.
То есть "траванули шефа своего, но не до смерти, и вряд ли с его согласия, а то ведь он вполне мог ласты склеить, после чего комедию и разыграли".
"Так что у врачей в Омске ему не просто ничего не угрожало, ему там безопаснее, чем с ними, было. И намного", - отметил Сатановский.
Также он не исключил ещё один вариант, при котором "на непонятную, неизвестно откуда взявшуюся бутылку в Германии то вещество нанесли, которое они там в анализы Навального подмешали, перед тем, как по ним бумажки липовые про "Новичок" писать", - отметил он.
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