Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

"Горы трупов должны были быть. Но": Сатановский назвал самое безопасное для Навального место

19 сентября 2020, 19:55  •  58 • Политика
Политолог Евгений Сатановский назвал самое безопасное место для "отравленного" блогера Алексея Навального. Эксперт напомнил о том, что по итогам этой истории "горы трупов должны были быть. Но…"
В своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" Сатановский отметил примечательные моменты в истории с Навальным. По словам политолога, для Запада остаётся абсолютно нормальным тот факт, что соратники Навального вывезли в Германию бутылку якобы со следами боевого отравляющего вещества.
"Почему при этом не погиб никто, вопрос интересный. Но отвечать на него никто не будет", - подчеркнул он.
"Это ж, вообще-то, "Новичок"! Смертельный яд!!! Боевое отравляющее вещество... Горы трупов должны были быть. Но ни фига подобного не происходит", - добавил Сатановский.
Эксперт отмечает, что все представленные соратниками Навального якобы факты наводят на мысль о том, что не исключена версия, при которой они сами всё подставили.
То есть "траванули шефа своего, но не до смерти, и вряд ли с его согласия, а то ведь он вполне мог ласты склеить, после чего комедию и разыграли".
"Так что у врачей в Омске ему не просто ничего не угрожало, ему там безопаснее, чем с ними, было. И намного", - отметил Сатановский.
Также он не исключил ещё один вариант, при котором "на непонятную, неизвестно откуда взявшуюся бутылку в Германии то вещество нанесли, которое они там в анализы Навального подмешали, перед тем, как по ним бумажки липовые про "Новичок" писать", - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 12:35
Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происход...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.