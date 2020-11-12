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"Города на холме" больше нет: Сбой самой несовершенной избирательной системы в мире грозит войной

12 ноября 2020, 01:05  •  86 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев оценил политический расклад в США после выборов. По его словам, вне зависимости от того, к чему приведёт пересчёт голосов в Штатах, следует констатировать: самая несовершенная в мире избирательная система вновь дала сбой. "США - на пороге гражданской войны. "Города на холме" больше нет", - отметил он.
В США продолжается активное противостояние сторонников Джо Байдена, который уже назвал себя избранным президентом, и действующего лидера страны Дональда Трампа. Кандидат от Демпартии уже заявил, что непризнание поражения Трампом не что иное как "позорище". На это Трамп не стал отвечать, но обещает "шокирующие" данные по подсчёту легальных голосов.
В одном из ключевых штатов для исхода выборов - Джорджии - уже заявили о том, что намерены произвести ручной пересчёт бюллетеней.
Чем закончится это противостояние - неизвестно. Однако, отметил в телеграм-канале учредитель Царьграда Константин Малофеев, очевидно, что сейчас в США - гражданское противостояние.
"И вне зависимости от того, к чему приведёт подсчёт голосов - это самая несовершенная в мире избирательная система. Она в очередной раз дала сбой. Неважно, кто именно в результате судебных разбирательств и долгих пересчётов станет президентом - это будет ослабленный президент. Потому что противоположная сторона не собирается сдаваться", - отметил он.
Малофеев напомнил, что активисты Black Lives Matter, поддерживаемые демократами, по-прежнему выходят на улицы. Им противостоят, пока в идеологическом плане, а не в реальной заварушке, сторонники Республиканской партии.
"Мы видим, как на улицы выходят активисты Black Lives Matter - их поддерживают демократы. Но при этом мы видим, что существуют и праворадикальные белые вооружённые группировки - сторонники Трампа. США - на пороге гражданской войны. "Города на холме" больше нет. Они могут мнить о себе всё что хотят. Но мы-то теперь знаем: американская избирательная система основана на фальсификации, манипулировании и коррупции. И чем дальше, тем явней", - подчеркнул учредитель Царьграда.

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