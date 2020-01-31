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"Города, где бушует вирус, закрыты". Но паники нет: Прилетевшие из Китая признались в собственной смелости

31 января 2020, 02:39  •  64 • В мире
Прибывшие в Санкт-Петербург пассажиры авиарейсов из Китая рассказали о ситуации в Поднебесной, вызванной вспышкой коронавируса. Прилетевшие признались журналистам в собственной смелости, отметив, что жители открытых городов считают себя в безопасности, а "города, где бушует вирус, закрыты". Но паники в КНР нет.
Накануне, 29 января, в Санкт-Петербург прибыло сразу три рейса из Китая, где сейчас бушует эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Однако пассажиры, которые прилетели из Поднебесной, рассказывая о сложившейся ситуации в стране, говорят о том, что паники там нет.
Так, одна из пассажирок, которая временно решила вернуться из КНР к родителям в Петербург, отметила только в беседе с изданием "Петербургский дневник", что борт, который их привёз в Россию, "был заполнен лишь на четверть". Хотя обычно, по её словам, пассажиров много и на борту бывает шумно. Теперь же в салоне самолёта стояла тишина, люди сидели в масках.
Другая же пассажирка рассказала, что люди в Китае, конечно, переживают за родных и друзей, "но паники нет". Несколько пассажиров признались в своей смелости, отметив, что живут в городах, где нет эпидемии вируса: "Поэтому мы не боимся".
Издание отмечает, что независимо от национальности прилетевшие из КНР пассажиры говорили о ситуации в стране примерно так: "Города, где бушует вирус, закрыты: все в масках, тотальная дезинфекция, а значит, мы, жители открытых городов, в безопасности".
Люди сообщали, что при вылете из Поднебесной им провели тщательное обследование, в том числе брали мазки, проверяли температуру, обрабатывали багаж. А в России их осмотрели с помощью специальных приборов.

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