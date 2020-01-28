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"Город закрыт, карантин": Петербурженка рассказала, как коронавирус ударил по туристам в Ухане
28 января 2020, 19:24 • 78 • В мире
Несколько десятков граждан России находятся в китайском Ухане, закрытом на карантин. Петербурженка Елена Касьяненко, работающая в городе, рассказала о том, как эпидемия коронавируса ударила по туристам. "Город закрыт, карантин", - подтвердила она.
По последним данным, анонсированным агентством Синьхуа, жертвами нового вида коронавируса 2019-nCoV, бушующего в Китае, стали уже 106 человек, а число заболевших перевалило за 4,5 тысячи.
Накануне в посольстве России в Китае уточнили, что в закрытом на карантин китайском Ухане, откуда и началась эпидемия вирусной пневмонии, находятся десятки наших граждан. Среди них оказалась и 46-летняя петербурженка Елена Касьяненко. Она перебралась в Китай ещё десять лет назад и работает в Ухане русскоязычным гидом.
Женщина рассказала в интервью изданию "Петербургский дневник", что в городе "жизнь не поменялась" и "только в общественных местах нужно ходить в масках". Сообщила она и о том, что и еды, и продуктов в магазинах хватает да и цены те же, что и всегда, а их изменение связано не с бушующим вирусом, а с сезонностью.
Она же рассказала и о том, как коронавирус ударил по туристам в Ухане.
"Город закрыт, никаких туристов, карантин", - отметила женщина.
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