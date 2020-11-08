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"Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана": Алиев выдал сенсацию и... попался
08 ноября 2020, 22:50 • 91 • Политика
В обращении к нации президент Ильхам Алиев заявил, что "город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана". Однако на этом, казалось бы, сенсационном и переломном заявлении Алиев сам и попался. По крайней мере, с полей передают об обратной ситуации.
Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, заявил Алиев. Кроме того, президент Азербайджана подчеркнул, что "Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём освободительной войны".
Надо сказать, что до заявления Алиева о том, что город пал, рассказывал разве что украинский аналитик Юрий Подоляка. Однако тут же он был опровергнут российскими военкорами и военными каналами, собирающими всю информацию о столкновениях в Нагорном Карабахе.
Военкор Семён Пегов в ходе утреннего включения у Владимира Соловьёва рассказал, что "ситуация действительно непростая".
"Несколько диверсионных групп, в том числе в составе боевиков - выходцев из Сирии, попытались проникнуть в Шуши - сердце Арцаха, город, который находится над Степанакертом. И, естественно, если там будет размещена тяжёлая техника Азербайджана, будет круглосуточной обстрел Степанакерта. Вокруг Шуши развиваются драматические и тяжёлые события..."
Представители Нагорного Карабаха и Армении пока не комментировали информацию о якобы взятии Шуши. Семён Пегов пока подтверждает лишь факт проникновения группы боевиков в Шуши, однако добавляет, что бандиты были ликвидированы. Военкор говорит, что Армия Арцаха контролирует город. "Первый русский" продолжит следить за происходящим.
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