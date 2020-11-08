"Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана": Алиев выдал сенсацию и... попался

Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, заявил Алиев. Кроме того, президент Азербайджана подчеркнул, что "Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём освободительной войны".

Надо сказать, что до заявления Алиева о том, что город пал, рассказывал разве что украинский аналитик Юрий Подоляка. Однако тут же он был опровергнут российскими военкорами и военными каналами, собирающими всю информацию о столкновениях в Нагорном Карабахе.

Военкор Семён Пегов в ходе утреннего включения у Владимира Соловьёва рассказал, что "ситуация действительно непростая".

"Несколько диверсионных групп, в том числе в составе боевиков - выходцев из Сирии, попытались проникнуть в Шуши - сердце Арцаха, город, который находится над Степанакертом. И, естественно, если там будет размещена тяжёлая техника Азербайджана, будет круглосуточной обстрел Степанакерта. Вокруг Шуши развиваются драматические и тяжёлые события..."

Представители Нагорного Карабаха и Армении пока не комментировали информацию о якобы взятии Шуши. Семён Пегов пока подтверждает лишь факт проникновения группы боевиков в Шуши, однако добавляет, что бандиты были ликвидированы. Военкор говорит, что Армия Арцаха контролирует город. "Первый русский" продолжит следить за происходящим.