"Город для беженцев" и единая Сирия: Путин, Роухани и Эрдоган сверили ближневосточные часы

Комитет заработает вскоре?

Трехсторонние переговоры между президентами России, Турции и Ирана прошли сегодня в Анкаре. Темой саммита стала Сирия. Стороны обсуждали ее ближайшее будущее и прекращение войны в САР.

Сама встреча прошла в закрытом режиме, но на пресс-конференции по окончанию переговоров завесу над ними приоткрыл Эрдоган. Так, он сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров были преодолены все разногласия по Конституционному комитету в Сирии. По словам Владимира Путина, состав конституционного комитета Сирии в настоящее время уже определен окончательно. "Следует оперативно запустить его деятельность", - подчеркнул президент России.

"Было решено безотлагательно переходить к работе по формированию комитета", - цитирует тем временем уже Эрдогана RT. Напомним, что штаб-квартиру Конституционного комитета планировалось разместить в Женеве. Организация должна заняться подготовкой реформы Конституции в Сирии. Ранее в ООН заявляли, что комитет "почти сформирован", напоминает РИА Новости. Ожидалось, что окончательно организация сформируется к концу сентября.

Недавно делегация из России, в числе которой были спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны, в ходе рабочей поездки в Сирию занимались вопросами Комитета. Его формирование участники делегации обсуждали с президентом Сирии Башаром Асадом.

Единая Сирия

Российский лидер Владимир Путин в ходе саммита напомнил коллегам, что сохраняющаяся острая ситуация в Заевфратье вызывает в России "сложные чувства". Как сообщает сайт Кремля, президент выступил против раздела Сирии на зоны влияния.

Сохранение территориальной целостности Сирии важно и для республики, и для всех ее соседей, подчеркнул президент. Хотя усилия России, Ирана и Турции позволили стабилизировать обстановку в этой арабской стране и снизить уровень насилия, ситуация все еще остается острой, подчеркнул Путин.

При этом глава Кремля отметил, что сирийская зона деэскалации не может быть плацдармом для провокаций. Что касается угрозы терроризма в Идлибе, противодействовать ей надо сообща, подчеркнул президент.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона намерена ни в коем случае не допустить возникновения так называемого "террористического коридора" в зоне безопасности, которую Анкара тщательно выстраивает на совместной с Сирией границе. Турецкий лидер предложил создать на этой границе "города для беженцев". Возвращающиеся в САР жители могли бы заняться в этих городах, к примеру, земледелием.

Соглашения по Идлибу забуксовали

Что касается иранского лидера, то он, похоже, основной акцент сделал на ситуации в Идлибе. Он выразил сожаление, что пока не удается выполнить все соглашения, принятые касательно этой территории на предыдущих переговорах. По его оценке, террористам удалось захватить там дополнительные территории.

Роухани также напомнил о том, что американские военные должны покинуть территорию Сирии, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. По мнению иранского президента, суверенитет САР должен распространяться на все Заевфратье.

Роухани добавил, что как сирийский кризис, так и любые другие кризисные ситуации в регионе необходимо урегулировать исключительно мирным путем.

При этом стороны успели договориться, в том числе и о месте проведения следующего трехстороннего саммита России, Турции и Ирана. Следующую встречу лидеров доверено организовать Ирану на своей территории.