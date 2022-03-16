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"Горький и ужасный сюрприз": итальянцы нашли взрывчатку в гуманитарном грузе для Украины

16 марта 2022, 05:35  •  160 • Политика
Работники аэропорта в итальянской Пизе обнаружили оружие и боеприпасы в гуманитарном грузе, который должны были отправить на Украину. Они отказались грузить ящики в самолеты и устроили акцию протеста.
Италия намеревается отправить оружие, патроны и взрывчатку на Украину под видом гуманитарного груза. Сотрудники аэропорта в Пизе обнаружили в ящиках боеприпасы и отказались грузить их в самолеты, сообщают РИА Новости со ссылкой на профсоюз USB.
История случилась накануне в аэропорту Галилео Галилея. Отсюда должны были вылететь несколько транспортных самолетов с лекарствами и продуктами для мирных жителей Украины. Планировалось, что они доставят груз в Польшу, после чего "гуманитарку" отправят через границу. Но работники аэропорта нашли в ящиках не лекарства, а оружие.
"Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство", — цитирует издание сообщение итальянского профсоюза.
В аэропорту устроили акцию протеста, на которую власти пока не отреагировали. Сотрудники объясняют свои действия еще и тем, что через этот аэропорт запрещено переправлять военные грузы.

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