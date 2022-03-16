"Горький и ужасный сюрприз": итальянцы нашли взрывчатку в гуманитарном грузе для Украины

Работники аэропорта в итальянской Пизе обнаружили оружие и боеприпасы в гуманитарном грузе, который должны были отправить на Украину. Они отказались грузить ящики в самолеты и устроили акцию протеста.

Италия намеревается отправить оружие, патроны и взрывчатку на Украину под видом гуманитарного груза. Сотрудники аэропорта в Пизе обнаружили в ящиках боеприпасы и отказались грузить их в самолеты, сообщают РИА Новости со ссылкой на профсоюз USB.

История случилась накануне в аэропорту Галилео Галилея. Отсюда должны были вылететь несколько транспортных самолетов с лекарствами и продуктами для мирных жителей Украины. Планировалось, что они доставят груз в Польшу, после чего "гуманитарку" отправят через границу. Но работники аэропорта нашли в ящиках не лекарства, а оружие.

"Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство", — цитирует издание сообщение итальянского профсоюза.