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"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине
21 декабря 2020, 05:35 • 42 • Украина
Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине. Так, издание украинского журналиста Дмитрия Гордона спросило Алексея Венедиктова о том, действительно ли многие в администрации президента РФ осознают, что воссоединение с Крымом - это "чудовищная ошибка" Москвы. Он в ответ был вынужден сказать "горькую правду" о российском полуострове.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ответил на вопросы о Крыме в беседе с украинским порталом "ГОРДОН".
Интервьюер обратила внимание на недавние слова старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне, экономиста Андрея Илларионова, который заявил, что успех России якобы невозможен без возвращения Киеву "украденного Крыма".
Журналистка предположила, что это в действительности понимают и в РФ, и спросила, есть ли среди представителей Кремля люди, которые считают воссоединение с полуостровом "чудовищной ошибкой".
Венедиктов заметил, что мог бы намеренно польстить аудитории издания и ответить положительно, однако всё же скажет "горькую правду".
Он подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России большинство и граждан страны, и представителей власти безусловно поддерживают, а высказывания Илларионова назвал "фантазиями".
Может, ему оттуда виднее. Но я понимаю, что у него нет никаких контактов с Кремлём, - отметил главред "Эха Москвы".
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