Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец

16 марта 2021, 01:20  •  84 • Политика
Москва и Пекин договорились о строительстве научной станции на Луне. Это "горькая пилюля" для США, считает военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, как русские следят за "интригующим спектаклем", демонстрируемым США.
США находятся сейчас в некоторой растерянности. Они запутались, кто из врагов для них главнее: Россия или же Китай. Советники предлагали Дональду Трампу во времена его президентства план, как не допустить интеграции Москвы и Пекина. Вопрос стоял о том, чтобы одну из этих сторон как-то приблизить. Но с приходом Джо Байдена "вопрос завис", отметил Баранец в беседе с Царьградом.
На прошлой неделе объявлено, что Китай - главный враг, а Россия на втором месте.
"Но дело в том, что такая авантюрная и дурацкая политика США в отношении Китая и России заталкивает и Пекин, и Москву в один общий окоп", - подчёркивает полковник в отставке.
Российско-китайскую интеграцию в лунной программе теперь нужно как-то разбить. Придётся действовать по принципу "разделяй и властвуй". По мнению Виктора Баранца, важно сейчас посмотреть не столько на поведение Байдена, сколько на действия его команды.
Нам сейчас важно, как поведёт себя команда президента США, как она будет проглатывать эту очень горькую пилюлю. Потому что если Россия и Китай обоснуются на Луне, то, безусловно, у нас начнётся такое лунное социалистическое соревнование между российско-китайской, скажем так, группировкой, союзом, и американо-натовской. Ну что же, спектакль потрясающе интригующий. Но мне кажется, что сейчас США пожинают плоды той агрессивной, я не побоюсь сказать, дурацкой политики в отношении Пекина и Москвы, - произнёс собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по науке и образованию
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
15 марта 2021, 23:30
"Не имею морального права": Как генерал отказался от высшей награды из рук Ельцина
15 марта 2021, 23:30
"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за лунной станции
15 марта 2021, 23:30
Шейнин подколол украинцев за подлодки в Азовском море
15 марта 2021, 23:30
Экс-президент Армении дал совет Пашиняну: "Должен уйти в отставку и уехать из страны"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
10 марта 2021, 20:40
Министр решился "по-свойски" поговорить с Путиным: "Нас могут опрокинуть"
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.