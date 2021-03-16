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"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
16 марта 2021, 01:20 • 84 • Политика
Москва и Пекин договорились о строительстве научной станции на Луне. Это "горькая пилюля" для США, считает военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, как русские следят за "интригующим спектаклем", демонстрируемым США.
США находятся сейчас в некоторой растерянности. Они запутались, кто из врагов для них главнее: Россия или же Китай. Советники предлагали Дональду Трампу во времена его президентства план, как не допустить интеграции Москвы и Пекина. Вопрос стоял о том, чтобы одну из этих сторон как-то приблизить. Но с приходом Джо Байдена "вопрос завис", отметил Баранец в беседе с Царьградом.
На прошлой неделе объявлено, что Китай - главный враг, а Россия на втором месте.
"Но дело в том, что такая авантюрная и дурацкая политика США в отношении Китая и России заталкивает и Пекин, и Москву в один общий окоп", - подчёркивает полковник в отставке.
Российско-китайскую интеграцию в лунной программе теперь нужно как-то разбить. Придётся действовать по принципу "разделяй и властвуй". По мнению Виктора Баранца, важно сейчас посмотреть не столько на поведение Байдена, сколько на действия его команды.
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