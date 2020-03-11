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"Горькая пилюля для Эрдогана": Президент Турции дважды проиграл Путину в Сирии - The American Conservative
11 марта 2020, 22:35 • 16 • Политика
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии. По мнению издания, турецкий лидер провалил как военное противостояние, так и испытание политической воли. The American Conservative пишет, что переговоры в Москве стали "горькой пилюлей" для Эрдогана и "признанием поражения" Анкары.
Президент России Владимир Путин победил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском Идлибе. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.
В соответствующем материале издания отмечается, что сражение за город Серакиб в сирийском Идлибе было не только противостоянием сирийских и турецких военных, но "испытанием политический воли" глав России и Турции. И по мнению автора статьи, Турция потерпела поражения на обоих фронтам.
Американский журнал поясняет, что для России и Сирии в бою за Серакиб на кону стояло восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией САР. Для Турции же на кону было сохранение долговременного контроля над Идлибом. И заключённый в Москве документ является "признанием поражения" Анкары, считает американское издание.
Оно отмечает, что переговоры в Кремле стали для Эрдогана "горькой пилюлей". Ему позволили оставить "укреплённые пункты" в Идлибе, но все они окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения, подчёркивает The American Conservative.
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