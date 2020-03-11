Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианос...
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и...
Главная / Политика

"Горькая пилюля для Эрдогана": Президент Турции дважды проиграл Путину в Сирии - The American Conservative

11 марта 2020, 22:35  •  16 • Политика
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии. По мнению издания, турецкий лидер провалил как военное противостояние, так и испытание политической воли. The American Conservative пишет, что переговоры в Москве стали "горькой пилюлей" для Эрдогана и "признанием поражения" Анкары.
Президент России Владимир Путин победил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском Идлибе. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.
В соответствующем материале издания отмечается, что сражение за город Серакиб в сирийском Идлибе было не только противостоянием сирийских и турецких военных, но "испытанием политический воли" глав России и Турции. И по мнению автора статьи, Турция потерпела поражения на обоих фронтам.
Американский журнал поясняет, что для России и Сирии в бою за Серакиб на кону стояло восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией САР. Для Турции же на кону было сохранение долговременного контроля над Идлибом. И заключённый в Москве документ является "признанием поражения" Анкары, считает американское издание.
Оно отмечает, что переговоры в Кремле стали для Эрдогана "горькой пилюлей". Ему позволили оставить "укреплённые пункты" в Идлибе, но все они окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения, подчёркивает The American Conservative.
Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет, - подводит итог издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли ответить на вопросы о своём протесте
11 марта 2020, 11:35
"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и Медведчук обсудили варианты
11 марта 2020, 05:35
«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем
11 марта 2020, 14:35
Отвлекли от застрявших американских подлодок? В NORAD рискнули показать только свои самолёты под присмотром русских Ту-142
11 марта 2020, 14:35
Горбачёв отказался говорить правду. Михеев задал логичный вопрос: "Опасно рассказывать?"
11 марта 2020, 01:35
Интрига остаётся? Политолог расшифровал заявление Путина о новом президентском сроке
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись на...
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
05 марта 2020, 10:35
Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.