"Горькая пилюля для Эрдогана": Президент Турции дважды проиграл Путину в Сирии - The American Conservative

Президент России Владимир Путин победил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском Идлибе. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

В соответствующем материале издания отмечается, что сражение за город Серакиб в сирийском Идлибе было не только противостоянием сирийских и турецких военных, но "испытанием политический воли" глав России и Турции. И по мнению автора статьи, Турция потерпела поражения на обоих фронтам.

Американский журнал поясняет, что для России и Сирии в бою за Серакиб на кону стояло восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией САР. Для Турции же на кону было сохранение долговременного контроля над Идлибом. И заключённый в Москве документ является "признанием поражения" Анкары, считает американское издание.

Оно отмечает, что переговоры в Кремле стали для Эрдогана "горькой пилюлей". Ему позволили оставить "укреплённые пункты" в Идлибе, но все они окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения, подчёркивает The American Conservative.