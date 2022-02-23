"Горит" уже давно": Соратники Жириновского объяснили его пророчество о 22 февраля

Владимир Жириновский однажды сделал пророчество о 22 февраля 2022 года, и оно сбылось. Соратники главы ЛДПР объяснили этот феномен. "Горит" уже давно", - отметили в партии.

Задолго до исторического решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР Жириновский, выступая в Госдуме, заявил о том, что 2022 год, вопреки надеждам, не станет мирным, но станет историческим. Тогда он пригрозил западным странам "другой программой" вместо той дипломатической, что предлагала многие годы Россия.

"Какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля", - сказал он.

По словам политика, именно в 2022 году "Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну", иначе русских истребят сначала в Донбассе, а потом примутся и за саму Россию.

Коллеги Жириновского по партии отметили, что решение президента Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса не было таким уж неожиданным. Назревала ситуация давно.

Кроме того, в последнее время активизировался Запад. Он стал интенсивнее внедряться в управление Украиной. Последствия этого проявились и в Белоруссии, и в Казахстане.

"Владимир Жириновский предсказал развитие [событий] с точностью до дня. Пророк своего Отечества?! Да! Но дыма без огня не бывает. А он "горит" уже давно", - цитируют "Народные Новости" соратников известного политика.