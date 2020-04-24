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"Горите в аду": Гаспарян не сдержался от наглости чиновников Украины
24 апреля 2020, 19:10 • 111 • Политика
Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам. "Горите в аду, выродки", - эмоционально прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Власти украинского города Львова отказались передать прах легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам. Абсолютную наглость украинских чиновников прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Россия уже не раз просила Украину вернуть прах советского героя, однако чиновники Незалежной находят всё новые поводы этого не делать. Последний раз с просьбой выступила племянница Кузнецова. Однако и ей было отказано.
Украинские чиновники назвали "нежелательной и преждевременной" передачу праха "государству-агрессору". А в Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что "вопрос может быть учтён" на переговорах Киева и Москвы.
Напомним, что Николай Кузнецов был Героем Великой Отечественной войны. Он работал на территории оккупированной немцами Западной Украины и передавал оттуда ценные сведения Советской армии. Кузнецов погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками УПА (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
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