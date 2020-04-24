"Горите в аду": Гаспарян не сдержался от наглости чиновников Украины

Власти украинского города Львова отказались передать прах легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам. Абсолютную наглость украинских чиновников прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Россия уже не раз просила Украину вернуть прах советского героя, однако чиновники Незалежной находят всё новые поводы этого не делать. Последний раз с просьбой выступила племянница Кузнецова. Однако и ей было отказано.

Украинские чиновники назвали "нежелательной и преждевременной" передачу праха "государству-агрессору". А в Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что "вопрос может быть учтён" на переговорах Киева и Москвы.

"Горите в аду, выродки", - не удержался от эмоционального комментария Армен Гаспарян на своём Telegram-канале.

Напомним, что Николай Кузнецов был Героем Великой Отечественной войны. Он работал на территории оккупированной немцами Западной Украины и передавал оттуда ценные сведения Советской армии. Кузнецов погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками УПА (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).