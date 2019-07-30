"Гори, Россия!": Хайпующих на унижении флага и герба России звезды заподозрили в "плохом воспитании"

Горящий российский флаг - излюбленная картинка русофобов. Их немало появляется в соцсетях после шествия и митингов украинских националистов. Не так давно то же самое демонстрировали оппозиционно настроенные митингующие в Тбилиси, разжигающие новый конфликт между Россией и Грузией.

И тут мотивы понятны: как можно сильнее оскорбить, унизить нашу страну, показать пренебрежение к ее главным ценностям. От тех, для кого "Россия - враг", ничего хорошего и ждать-то не приходится.

Но как понять, что в головах у тех, кто ради хайпа и лайков в соцсетях идет на подобное глумление?

За примером далеко ходить не надо. В январе этого года две инстаграмщицы из Саранска под крики "Гори, Россия!" сожгли российский флаг. Видео девушки выложили в соцсети и активно собирали под ним лайки. А потом наступило горькое осознание того, что подобное глумление над российскими госсимволами безнаказанным не останется. И вообще-то они совершили уголовно наказуемое преступление.

Так что теперь у девушек есть все шансы "позажигать" годик в тюрьме за унизительное отношение к государству и его символам.

К слову, тем, кто разрисовывает на свой лад герб России, тоже стоит ждать "гостей" в погонах. Небезызвестному оппозиционеру Алексею Навальному лет восемь назад пришлось отвечать на явно неудобные для него вопросы о надругательстве над госгербом. В 2011 году его вызывали в полицию после обращения депутата Павла Зырянова в Генпрокуратуру. Парламентарий обратил внимание на то, что в основе логотипа сайта Навального "РосПил" используется герб России - двуглавый орел, который держит в лапах две пилы. Экспертиза тогда показала, что надругательство над госсимволом действительно было.

В последнее время, к сожалению, в соцсетях все чаще появляются подобные уничижительные коллажи с двуглавым орлом или триколором. Одной из самых популярных у провокаторов вариаций на тему российского герба становится картинка, где одну голову орла заменяют на голову президента России Владимира Путина, а другую - на голову премьер-министра Дмитрия Медведева. Есть и вариации, где "дорисовывают" третью голову - Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вопрос воспитания

Что творится в головах у тех, кто решился просто ради хайпа на унижение российского триколора или герба?

Актер Виктор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в нашумевшем фильме о легендарном танке Т-34, в беседе с Царьградом поясняет, что во время провокаций "люди просто-напросто не знают, не понимают, что они делают". Еще хуже, когда известный человек сжег флаг и выложил это в YouTube.

"Мне кажется, что это недостойная вещь, - подчеркивает Добронравов.- Таких людей, наверное, плохо воспитывали родители в детстве".

О подобных истоках проблемы говорил и переводчик фильмов Дмитрий Пучков ("Гоблин"). Он напомнил, что "за неуважение к государственным символам есть статья". Напомним, именно "Гоблин" дозвонился на прямую линию Владимира Путина, чтобы поинтересоваться у главы государства, стоит ли ожидать усиления ответственности за распространение фейковых новостей. По мнению видеоблогера, нелишним будет даже уголовное наказание, если фальшивые новости являются общественно опасными.

Что касается тех, кто хайпует на унижении госсимволов, то здесь у Пучкова ответ однозначный:

"Это вопрос воспитания, а не ответственности. Как вы понимаете, Уголовный кодекс полон самых разнообразных статей и наказаний, но это никого не останавливает. Люди убивают, воруют, насилуют, жгут, режут. Наличие статьи никак не поможет. Это вопрос воспитания. То есть как человек относится к родной стране и её символам, - подчеркивает собеседник Царьграда. - И трогать их нельзя, и глумиться над ним нельзя. А люди, которые жгут флаги и надругаются ещё каким-то образом над гербом, имеют проблемы с головой".

Преступление и наказание

Актриса и блогер Ирина Горбачева, получившая приз за "Лучшую женскую роль" премий "Золотой орел" и "Ника, уверена, что за подобный хайп на сожжении флага или разрисовке герба нужно наказывать особо строго - реальным сроком лишения свободы.

"В тюрьму сажать, пусть знают", - отмечает актриса.

К слову, по закону за "надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" грозит ограничение свободы на срок до одного года либо принудительные работы на такой же срок, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

В вопросе, можно ли этим людям объяснить хоть что-то, актриса весьма категорична. Она напомнила, что речь идет не о маленьких детях, а о вполне взрослых людях, которые должны отвечать за свои поступки.