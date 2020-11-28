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"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ

28 ноября 2020, 00:15  •  112 • Политика
Популярное немецкое издание Frankfurter Rundschau по-своему расшифровало затяжное "бездействие" российского президента в мировой политике - в частности, невмешательство в ситуацию Белоруссии. По мнению аналитиков, Путин сменил тактику и теперь руководствуется простым принципом: "Гори оно всё огнём".
Когда-то рука Москвы была очень длинной, напоминают авторы Frankfurter Rundschau. Но сейчас, похоже, в России началась фаза рефлексии. Путин, очевидно, переосмысливает, нужно ли вмешиваться в каждый международный конфликт или в дела других стран, даже если это бывшие советские республики.
Не исключено, что Кремль решил отмахнуться от ряда бывших партнёров и просто отправить их в "свободное плавание", как, например, Азербайджан - пусть даже он и уходит в сторону Турции.
Не больший интерес для "нового" Путина представляют и Белоруссия с Молдавией, несмотря на то что в первой не утихают народные протесты, а во второй вообще теперь прозападный президент.
Автор выдвигает теорию о том, что с осени 2020 года Путин решил действовать по принципу "гори оно огнём". Некогда длинная рука Москвы уже не спешит кого-то хватать и тратить много сил на процессы вне страны.
Из этого немецкий журналист делает неожиданный вывод о том, что России слишком дорого далось присоединение Крыма, а потому Путин не хочет повторять тот же сценарий в Карабахе или Белоруссии.
При этом антиправительственные протесты в Минске вовсе не стали для Москвы неприятным сюрпризом, считает автор, Путин, как и остальные, решил просто понаблюдать за ситуацией со стороны, не ввязываясь в неё.

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