"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ

Когда-то рука Москвы была очень длинной, напоминают авторы Frankfurter Rundschau. Но сейчас, похоже, в России началась фаза рефлексии. Путин, очевидно, переосмысливает, нужно ли вмешиваться в каждый международный конфликт или в дела других стран, даже если это бывшие советские республики.

Не исключено, что Кремль решил отмахнуться от ряда бывших партнёров и просто отправить их в "свободное плавание", как, например, Азербайджан - пусть даже он и уходит в сторону Турции.

Не больший интерес для "нового" Путина представляют и Белоруссия с Молдавией, несмотря на то что в первой не утихают народные протесты, а во второй вообще теперь прозападный президент.

Автор выдвигает теорию о том, что с осени 2020 года Путин решил действовать по принципу "гори оно огнём". Некогда длинная рука Москвы уже не спешит кого-то хватать и тратить много сил на процессы вне страны.

Из этого немецкий журналист делает неожиданный вывод о том, что России слишком дорого далось присоединение Крыма, а потому Путин не хочет повторять тот же сценарий в Карабахе или Белоруссии.

При этом антиправительственные протесты в Минске вовсе не стали для Москвы неприятным сюрпризом, считает автор, Путин, как и остальные, решил просто понаблюдать за ситуацией со стороны, не ввязываясь в неё.