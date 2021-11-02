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"Горгульи не перестают источать гневные речи": Захарова о двойных стандартах в Германии
02 ноября 2021, 22:15 • 141 • Политика
Захарова сравнила реакцию немецких властей на блокировку RT в Германии и блокировку Deutsche Welle в Белоруссии. "Информационно-политические горгульи не перестают источать гневные речи, пытаясь защитить то, чего уже давно нет, - высокие западные стандарты в области свободы слова", - комментирует дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала бурную реакцию Германии на блокировку Deutsche Welle в Белоруссии. Дипломат отметила, что немецкие власти не спешили с подобной реакцией, когда в их стране блокировали русский канал RT.
Речь идёт о блокировке в Белоруссии сайта немецкой вещательной копании Deutsche Welle. Это произошло на минувшей неделе, 28 октября. После этого официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе и уполномоченная правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс, без стеснений, заклеймили Белоруссию "диктатурой". А посол Германии в Минске потребовал от местных властей разъяснений и восстановления доступа. Также возмущение высказал Германский союз журналистов и пресс-секретарь "Репортёров без границ".
При этом немецкий истеблишмент спокойно отнёсся к бессрочной блокировке двух каналов немецкоязычных проектов русского медиахолдинга RT видеохостингом YouTube. Не отреагировало на это и немецкое журналистское сообщество. Даже напротив - оно сделало всё для травли русского телеканала.
- написала Мария Захарова в своей статье, ссылку на которую разместила в Telegram.
При этом она добавила, что в случае с немецким вещателем в Белоруссии обвинения основаны на конкретных нормах белорусского законодательства, о которых там прекрасно осведомлены. А немецкоязычные проекты RT заблокировали, что называется, без суда и следствия, подытожила дипломат.
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