"Гордость Литвы" погорела на краже тушёнки - русские поддели: "Европейцы только по вывеске"

Гордость и честь Литвы - её солдат - поймали на краже продуктов у американских военных. Русский военный эксперт объяснил, почему этот факт вовсе не удивителен: по его мнению, литовцы являются европейцами "только по вывеске".

Семерых литовских военнослужащих и ещё двух гражданских работников военной базы обвиняют в краже провианта армии США. По оценкам следствия, ущерб составил более 121 тысячи евро.

По версии следствия, весной прошлого года служащие полигона в Швенчёнском районе Литвы украли со склада как минимум 1176 ящиков с сухим пайком, предназначенным для питания дислоцированного в Литве американского батальона. Издание Sputnik сообщает, что речь идёт о 14 тысячах отдельных упаковок с суточной нормой питания для военнослужащих. Ущерб составил более 121 тысячи евро.

По мнению военного эксперта Михаила Тимошенко, в этом инциденте нет ничего из ряда вон выходящего. "Ну, начнём с того, что, вообще говоря, они ничем не отличаются от нас. Они же советского разлива, литовцы-то. Одни украли выпивку, другие украли закуску. Вот и всё", - заявил Тимошенко, отвечая на вопрос Царьграда.

Эксперт добавил, что в таких ситуациях, когда еду можно получить "задаром", мало кто откажется от шанса. И уж, конечно, литовцы будут только рады, уверен Тимошенко: "Они европейцы только по вывеске".