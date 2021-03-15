Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Гордон снова соврамши": Основатель Bellingcat "подвёл" украинского ведущего

15 марта 2021, 14:20  •  37 • Политика
Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале отметила, что основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс "подвёл" украинского ведущего Дмитрия Гордона, заявив, что у расследования "Вагнергейта" не было даты выхода. "Гордон снова соврамши", отметила Витязева.
По словам Юлии Витязевой, получилось "ой как неудобно" - основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс сообщил, что у расследования, которое так ждут на Украине, нет и не было точной даты выхода.
"В связи с чем напрашивается вывод, что Гордон снова соврамши. С другой стороны, пора бы уже привыкнуть к тому, что сей персонаж врет всегда. Даже когда молчит", - отметила Витязева.
Гордон ранее назвал новую дату выхода фильма расследовательской группы Bellingcat о "вагнеровцах", который, как он ранее утверждал, "взорвет" общество.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 02:25
Клинцевич о возможном вводе войск НАТО в Донбасс: Киев "дёргает тигра за усы".
15 марта 2021, 10:40
Китай наказал Украину за "Мотор Сич" новой позицией по Крыму
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.