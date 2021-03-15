"Гордон снова соврамши": Основатель Bellingcat "подвёл" украинского ведущего

Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале отметила, что основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс "подвёл" украинского ведущего Дмитрия Гордона, заявив, что у расследования "Вагнергейта" не было даты выхода. "Гордон снова соврамши", отметила Витязева.

По словам Юлии Витязевой, получилось "ой как неудобно" - основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс сообщил, что у расследования, которое так ждут на Украине, нет и не было точной даты выхода.

"В связи с чем напрашивается вывод, что Гордон снова соврамши. С другой стороны, пора бы уже привыкнуть к тому, что сей персонаж врет всегда. Даже когда молчит", - отметила Витязева.

Гордон ранее назвал новую дату выхода фильма расследовательской группы Bellingcat о "вагнеровцах", который, как он ранее утверждал, "взорвет" общество.