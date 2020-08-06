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"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"

06 августа 2020, 07:55  •  326 • Политика
Александр Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины". "Гордон - отвратительный", - в шутку передал он собеседнику свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Этим видео Гордон анонсировал скорый выход большого интервью с белорусским президентом.
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у белорусского лидера Александра Лукашенко и анонсировал на YouTube и в своих соцсетях скорый выход ролика.
В качестве анонса он опубликовал короткое видео из президентского дворца в Минске, на котором глава республики рассказывает собеседнику о своём недавнем разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Я ему сказал, что Гордон - отвратительный человек, он - плохой человек. Он [Зеленский] отвечает, мол, Александр Григорьевич, да, он - плохой человек, но не совсем, - пошутил Лукашенко.
Кроме того, журналист, призывая всех смотреть грядущее интервью, заявил, что белорусский лидер раскрыл ему множество сенсаций и они, в частности, говорили о задержании в Минске якобы бойцов ЧВК Вагнера.
Также Гордон отметил, что Лукашенко выглядит прекрасно и держится довольно бодро, а рукопожатие у него крепкое.

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