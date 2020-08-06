"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у белорусского лидера Александра Лукашенко и анонсировал на YouTube и в своих соцсетях скорый выход ролика.

В качестве анонса он опубликовал короткое видео из президентского дворца в Минске, на котором глава республики рассказывает собеседнику о своём недавнем разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Я ему сказал, что Гордон - отвратительный человек, он - плохой человек. Он [Зеленский] отвечает, мол, Александр Григорьевич, да, он - плохой человек, но не совсем, - пошутил Лукашенко.

Кроме того, журналист, призывая всех смотреть грядущее интервью, заявил, что белорусский лидер раскрыл ему множество сенсаций и они, в частности, говорили о задержании в Минске якобы бойцов ЧВК Вагнера.

Также Гордон отметил, что Лукашенко выглядит прекрасно и держится довольно бодро, а рукопожатие у него крепкое.