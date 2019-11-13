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"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
13 ноября 2019, 10:09 • 160 • Политика
Джордж Сорос в интервью Gardian заявил, что из всех своих проектов больше всего гордится прогрессом, достигнутым на Украине. "Судя по всему, Сорос говорит о проектах по уничтожению стран и их населения", - комментируют в соцсетях.
Финансист "цветных" революций Джордж Сорос признался, что из всех своих проектов больше всего гордится тем, что получилось сделать на Украине. Об этом говорится в его интервью британской газете The Gardian.
По словам Сороса, на Украине произошли сразу несколько революций, каждая из которых провалилась. Зато теперь в стране имеются "свободные и честные выборы", добавляет финансист, ссылаясь на выборы президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что Фонд Сороса финансирует по всему миру некоммерческие организации, чья деятельность направлена на развал государств и традиционных ценностей и насаждение агрессивного либерализма любой ценой.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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