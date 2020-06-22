"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям

В своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" Стешин привёл цитату из интервью Владимира Путина телеканалу "Россия 1". Президент напомнил о нюансе договора, принятого при создании СССР. Любая республика имела право из него выйти. Однако процедура выхода прописана не была.

Если республика входила в состав СССР, то она получала и российские земли, а именно традиционные российские исторические территории. Но в случае выхода ей бы надо было "выходить с чем пришла". Владимир Путин заявил, что не следует "тащить с собой подарки от русского народа".

"Горбатых будут распрямлять?" - расшифровал сигнал главы государства военкор Дмитрий Стешин.

Скриншот: Telegram/@DmitriySteshin

Намёк Владимира Путина вполне прозрачен. Соседняя Украина почти наполовину является подарками России. Но президент, вероятно, имел в виду и другие бывшие республики Советского Союза, на положение которых сильно повлияла российская щедрость.