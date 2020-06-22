|
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
22 июня 2020, 11:00 • 175 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин расшифровал сигнал Путина соседям. Президент страны в одном из своих интервью намекнул на одно из государств, которому пора бы уже отказаться от подарков России. "Горбатых будут распрямлять?" - спросил Стешин.
В своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" Стешин привёл цитату из интервью Владимира Путина телеканалу "Россия 1". Президент напомнил о нюансе договора, принятого при создании СССР. Любая республика имела право из него выйти. Однако процедура выхода прописана не была.
Если республика входила в состав СССР, то она получала и российские земли, а именно традиционные российские исторические территории. Но в случае выхода ей бы надо было "выходить с чем пришла". Владимир Путин заявил, что не следует "тащить с собой подарки от русского народа".
"Горбатых будут распрямлять?" - расшифровал сигнал главы государства военкор Дмитрий Стешин.
Скриншот: Telegram/@DmitriySteshin
Намёк Владимира Путина вполне прозрачен. Соседняя Украина почти наполовину является подарками России. Но президент, вероятно, имел в виду и другие бывшие республики Советского Союза, на положение которых сильно повлияла российская щедрость.
175
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2020, 04:00
|
16 июня 2020, 19:00
|
16 июня 2020, 01:00
|
19 июня 2020, 06:00
|
18 июня 2020, 03:00
|
17 июня 2020, 02:00
|
20 июня 2020, 00:00