"Горбачёва надо судить за один только Калининград": Военный историк о преступлении, давшем козыри Латвии

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Его оправдания для Царьграда прокомментировал писатель и военный историк Александр Широкорад.

Он считает, что ГКЧП ни при чём, а провал перестройки обусловлен банальным отсутствием какого-либо плана. У Горбачёва не было никаких идей или моделей по обустройству страны, а все принятые решения были импульсивны, как реакция на какие-то ситуации, которые складывались негативно.

А вообще-то, Горбачёва нужно судить хотя бы за одно. Горбачёв дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив коммуникацию с Калининградской областью. Ведь страшные, вообще-то, проблемы для России. И сейчас, и в дальнейшем. То есть попросту сейчас Латвия может закрыть автомобильную трассу и железную дорогу. И что тогда будем делать?" - отмечает Александр Широкорад в интервью Царьграду.

Он добавляет, что данные перевозки по автомагистрали, по железнодорожной магистрали в Калининградскую область ни на чём не основаны, никаких законов нет. То есть нет никаких гарантий. По мнению Широкорада, это государственное преступление.

Добавим, Горбачёв не первый раз выдвигает свои теории развала СССР. "Утро.ру" приводят одну из них, где политик говорит, что к 1991 году были слишком большие разногласия в республиках, и все хотели создать собственные государства.