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"Горбачёв знает гораздо больше…": "Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Михеев
22 марта 2021, 15:00 • 185 • Политика
"Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Сергей Михеев. Он обратил внимание на странный поступок Михаила Горбачёва накануне развала СССР: "Он знает гораздо больше…"
30 лет назад, 17 марта 1991 года состоялся исторический референдум. Люди отвечали на вопрос, хотят ли они жить в единой стране - Советском Союзе.
Около 77% сказали "да". Сама формулировка вопроса звучала несколько витиевато, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в эфире программы "Михеев. Итоги". Также примечателен тот факт, что из 15 республик голосовали лишь 9.
Президент СССР Михаил Горбачёв, анализируя события 30-летней давности, сейчас говорит, что распад Советского Союза стал нарушением воли народа.
С этим выводом политолог Сергей Михеев однозначно согласился. Однако он заметил, что первому и последнему президенту СССР не стоит снимать с себя ответственность за развал страны.
Он добавил, что таких "подозрительных страниц" в истории того периода немало. Михеев выразил надежду, что Горбачёв всё же найдёт в себе смелость и успеет написать книгу о том, что происходило накануне распада СССР на самом деле.
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