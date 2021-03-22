Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

"Горбачёв знает гораздо больше…": "Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Михеев

22 марта 2021, 15:00  •  185 • Политика
"Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Сергей Михеев. Он обратил внимание на странный поступок Михаила Горбачёва накануне развала СССР: "Он знает гораздо больше…"
30 лет назад, 17 марта 1991 года состоялся исторический референдум. Люди отвечали на вопрос, хотят ли они жить в единой стране - Советском Союзе.
Около 77% сказали "да". Сама формулировка вопроса звучала несколько витиевато, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в эфире программы "Михеев. Итоги". Также примечателен тот факт, что из 15 республик голосовали лишь 9.
Президент СССР Михаил Горбачёв, анализируя события 30-летней давности, сейчас говорит, что распад Советского Союза стал нарушением воли народа.
С этим выводом политолог Сергей Михеев однозначно согласился. Однако он заметил, что первому и последнему президенту СССР не стоит снимать с себя ответственность за развал страны.
Сейчас Горбачёв рассказывает про то, как он готовил союзный договор, но это как-то не клеится с тем, что накануне подписания этого соглашения он оказался на госдаче в Форосе. Такая серьёзная вещь, а ты берёшь и уезжаешь на госдачу, тебе, мол, надо отдохнуть. Это подозрительно, мягко говоря, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что таких "подозрительных страниц" в истории того периода немало. Михеев выразил надежду, что Горбачёв всё же найдёт в себе смелость и успеет написать книгу о том, что происходило накануне распада СССР на самом деле.
Это нужно для того, чтобы мы поняли, что тогда случилось, и не повторяли прошлых ошибок. Это важно для следующих поколений. Было бы правильно об этом узнать. А Горбачёв знает гораздо больше, чем знаем мы… - отметил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



185
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.