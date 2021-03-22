"Горбачёв знает гораздо больше…": "Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Михеев

"Подозрительные страницы" русской истории рассекретил Сергей Михеев. Он обратил внимание на странный поступок Михаила Горбачёва накануне развала СССР: "Он знает гораздо больше…"

30 лет назад, 17 марта 1991 года состоялся исторический референдум. Люди отвечали на вопрос, хотят ли они жить в единой стране - Советском Союзе.

Около 77% сказали "да". Сама формулировка вопроса звучала несколько витиевато, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в эфире программы "Михеев. Итоги". Также примечателен тот факт, что из 15 республик голосовали лишь 9.

Президент СССР Михаил Горбачёв, анализируя события 30-летней давности, сейчас говорит, что распад Советского Союза стал нарушением воли народа.

С этим выводом политолог Сергей Михеев однозначно согласился. Однако он заметил, что первому и последнему президенту СССР не стоит снимать с себя ответственность за развал страны.

Сейчас Горбачёв рассказывает про то, как он готовил союзный договор, но это как-то не клеится с тем, что накануне подписания этого соглашения он оказался на госдаче в Форосе. Такая серьёзная вещь, а ты берёшь и уезжаешь на госдачу, тебе, мол, надо отдохнуть. Это подозрительно, мягко говоря, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таких "подозрительных страниц" в истории того периода немало. Михеев выразил надежду, что Горбачёв всё же найдёт в себе смелость и успеет написать книгу о том, что происходило накануне распада СССР на самом деле.